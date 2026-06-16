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Caos en Nueva York: hinchas argentinos y argelinos, a los golpes en la previa al debut mundialista

El violento episodio fue captado por fanáticos y viralizado en redes sociales.

Redacción

Por Redacción

Caos en las calles de Times Square, en Nueva York.

Caos en las calles de Times Square, en Nueva York.

Lo que suponía ser una tarde de aliento, festejos y alegría entre los fanáticos, en la previa al debut mundialista entre Argentina y Argelia, partido que se disputará hoy desde las 22 en Kansas City, terminó en caos y de la peor manera.

El hecho ocurrió en Time Square, zona céntrica de Nueva York, en pleno banderazo de los hinchas, con un grupo multitudinario de fanáticos argentinos y argelinos trenzándose a golpes; episodio captado y viralizado en redes sociales.

Desde la cuenta de Instagram @brutofficiel difundieron un video de la situación que luego se replicó por todos lados, donde se aprecian corridas, empujones, insultos y golpes entre personas identificadas con ambas selecciones, pero también con neutrales de otros países.

Según medios locales, la situación comenzó con agresiones verbales, incluyendo gestos obscenos, escalando hasta el enfrentamiento físico con empujones y golpes, todo en medio de una multitud, donde también circulaba personas neutrales y niños.

En los videos también se ve cómo algunos intentaban parar la pelea sin éxito, aunque se supo que luego intervinieron las fuerzas de seguridad, pero no se reportó si hubo heridos o detenidos.

Paralelamente, en Kansas City, la ciudad donde hace base nuestra selección y donde esta noche se produce el tan esperado debut, se llevó a cabo el banderazo pacífico de hinchas, con cánticos, bombos y el espíritu mundialista característico.


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Lo que suponía ser una tarde de aliento, festejos y alegría entre los fanáticos, en la previa al debut mundialista entre Argentina y Argelia, partido que se disputará hoy desde las 22 en Kansas City, terminó en caos y de la peor manera.

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