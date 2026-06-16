Caos en Nueva York: hinchas argentinos y argelinos, a los golpes en la previa al debut mundialista

Lo que suponía ser una tarde de aliento, festejos y alegría entre los fanáticos, en la previa al debut mundialista entre Argentina y Argelia, partido que se disputará hoy desde las 22 en Kansas City, terminó en caos y de la peor manera.

El hecho ocurrió en Time Square, zona céntrica de Nueva York, en pleno banderazo de los hinchas, con un grupo multitudinario de fanáticos argentinos y argelinos trenzándose a golpes; episodio captado y viralizado en redes sociales.

Desde la cuenta de Instagram @brutofficiel difundieron un video de la situación que luego se replicó por todos lados, donde se aprecian corridas, empujones, insultos y golpes entre personas identificadas con ambas selecciones, pero también con neutrales de otros países.

"Emociona":

Por la pelea a las piñas de Argelinos y Argentinos en el Time Square pic.twitter.com/LCK3rWkVkp — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) June 16, 2026

Según medios locales, la situación comenzó con agresiones verbales, incluyendo gestos obscenos, escalando hasta el enfrentamiento físico con empujones y golpes, todo en medio de una multitud, donde también circulaba personas neutrales y niños.

En los videos también se ve cómo algunos intentaban parar la pelea sin éxito, aunque se supo que luego intervinieron las fuerzas de seguridad, pero no se reportó si hubo heridos o detenidos.

Paralelamente, en Kansas City, la ciudad donde hace base nuestra selección y donde esta noche se produce el tan esperado debut, se llevó a cabo el banderazo pacífico de hinchas, con cánticos, bombos y el espíritu mundialista característico.