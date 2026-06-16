Mundial 2026: el emotivo posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 contra su primer rival del grupo J, Argelia. En el último entrenamiento previo al partido, el capitán del seleccionado, Lionel Messi, compartió una imagen en sus redes oficiales para palpitar las horas previas al estreno mundialista.

El conjunto nacional disputó su último estreno previo al encuentro, ultimando detalles y tácticas para conseguir la primera victoria. Marcos Senesi ya se sumó a las indicaciones de Scaloni como suplente de Leo Balerdi.

Sobre su primer rival, el entrenador del conjunto argentino, Lionel Scaloni, lo describió como “un equipo similar a Marruecos, tiene con jugadores rápidos en ataque y variantes tácticas para jugar con línea de tres o de cuatro defensores». Afirmó el campeón del mundo en Qatar 2022.

A su vez, Scaloni fue claro en no subestimar al seleccionado de Argelia, igual que al resto de rivales de grupo y en instancias de eliminación directa: «Es un buen equipo para tener cuidado y respetar».

El emotivo posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia

El capitán disputa su sexto y último campeonato del mundo, junto a gran parte del plantel que se coronó campeón en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En el equipo se incorporaron jóvenes jugadores y consolidados en el fútbol europeo como Nico Paz (del Real Madrid, cedido en el Como de Italia), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo de Francia) o Marcos Senesi (Reciente refuerzo del Tottenham de Cuti Romero).

Tras concluir la práctica, Messi compartió una foto del plantel en plena charla táctica con el cuerpo técnico, junto al mensaje «Juntos» y la bandera nacional.

El mensaje de Lionel Messi previo al debut

El debut de la Selección Argentina: horarios y detalles del encuentro

El encuentro entre Argentina y Argelia se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas con capacidad para 69.000 espectadores. El partido será el tercero del día, tras los encuentros entre Francia y Senegal a las 16:00 e Iral y Noruega a las 19:00.

El Grupo J también lo integran Austria y Jordania, que abrirán su participación el miércoles a la 01:00 de la madrugada argentina. Scaloni buscará los primeros tres puntos y evitar una sorpresa más en esta copa, donde ninguna selección sudamericana logró conseguir una victoria hasta el momento.

Con información de Infobae