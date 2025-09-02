El US Open te vuela la cabeza y acá están las mejores fotos

Vuela Sinner, vuela el N°1 que juega cada vez mejor y va derechito a la final. (Fotos AP)

El Abierto de los Estados Unidos entra en su recta definitiva y en ese camino hacia las finales del sábado (ellas) y domingo (ellos), etrega imágenes geniales. El último Grand Slam de la temporada tiene varios candidatos en pie y por eso se vienen definiones apasionantes.

Desde los costados, atrás de los carteles de publicidad y también en sectores asignados en las tribunas del histórico predio de Flushing Meadows, los reporteros gráficos de la agencia AP hacen de las suyas. Y acá hay una pequeña selección del US Open 2025.

Coco Gauff se fue antes de tiempo del Grand Slam que se juega en su casa, porque Naomi Osaka jugó un tenis brillante. Igual dejó imágenes como esta.

Toda la perfección en el revés de Lolo Musetti, que prepara un duelo de aquellos ante su coterráneo (y N°1) Jannick Sinner.

Elena Rybakina, la porencia de su saque y la trenza perfecta en uno de los cruces de octavos de final del último Grand Slam de la temporada.

Zverev, un habitué de las fotos artísticas. ¿Se le dará el primer Grand Slam en Estados Unidos?

Toda la potencia deuna número 1: Anyra Sabalenka



Rapado, con una musculosa estilo Nadal y con un tenis brillante. Así se muestra Charly Alcaraz en Flushing Meadows.

Dos deportes en uno para la italiana Renata Zarazúa: gimnasia y tenis.

Jannik Sinner. Otro color del pilcha, pero siempre a los saltos.

Naoimi Osoka la talentosa japonesa. Si juega bien, nadie le hace sombra….

Nole te gana en una pierna. La vigencia de Djokovic a los 38 años.