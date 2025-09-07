SUSCRIBITE
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino finalizó 17° en el Gran Premio de Monza y ya comenzó a pensar en su próxima carrera. Todos los detalles.

Franco Colapinto volverá a la acción en el GP de Azerbaiyán.

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza y no tuvo la carrera esperada en Italia. Sin embargo, el argentino ya piensa en cambiar de página para empezar a prepararse de cara al próximo compromiso que tendrá con Alpine en la Fórmula 1.

Luego de su participación en el circuito italiano, el oriundo de Pilar volverá a la acción en el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá su carrera el próximo 21 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. Esta será la decimoséptima carrera de la temporada.

Este circuito urbano es uno de los trazados más particulares y desafiantes del calendario de la Fórmula 1. Su diseño combina sectores de alta velocidad con tramos estrechos y técnicos, lo que lo convierte en un circuito impredecible y propenso a los incidentes.

El cronograma del GP de Azerbaiyán: la próxima carrera de Franco Colapinto

Viernes 19 de septiembre

  • Prácticas Libres 1 – 5:30 horas
  • Prácticas Libres 2 – 9:00 horas

Sábado 20 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: 5:30 horas
  • Clasificación: 9:00 horas

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 8:00 horas

