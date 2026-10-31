Cerca del Top 10 y por delante de Gasly: buena última práctica de Franco Colapinto en México

Dando un importante salto respecto a lo hecho ayer, el argentino Franco Colapinto cerró la jornada de entrenamientos libres en el «Hermanos Rodríguez» con muy buenas sensaciones, lo que ilusiona con verlo competitivo en la prueba de clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1.

El piloto de Alpine, que hoy tuvo su segundo contacto con el A526 (ayer se perdió la FP1 tras ceder su máquina a Gabriele Mini), finalizó el tercer y último ensayo en el 12° puesto, a poco más de un segundo del registro empleado por el inglés Lando Norris (McLaren), el más veloz de la tanda.

Además de acariciar el Top 10 en la tabla de tiempos, el pilarense, que completó un total de 30 giros al cabo de los 60 minutos, logró situarse por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, por escasas dos centésimas. Parámetros alentadores pensando en batallar por un lugar en la Q3 de la prueba de clasificación.

Colapinto realizó un primer «stint» con neumáticos medios y tanques llenos, simulando ritmo de carrera. Luego, para la parte final, el argentino colocó goma blanda y fue en busca de una vuelta rápida, intentando testear la máquina de cara a la clasifica. Allí logró emplear 1m 18s 602, siendo 22 milésimas más rápido que Gasly, que se ubicó inmediatamente detrás.

Completado el trabajo previo, Franco, que esta vez no penalizará puestos para la competencia del domingo (algo que sí le ocurrió en las últimas dos carreras), encara la qualy con la misión de volver a la última instancia, algo que no sucede desde el GP de Italia, cuando clasificó 7°.

Back in the saddle for FP3 👊 https://t.co/joBBPPHYWp — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 31, 2026

El mejor tiempo en el cierre de los libres correspondió al campeón Lando Norris, que con su McLaren empleó 1m 17s 600 (completó 25 vueltas). Detrás se encolumnaron el gran candidato del fin de semana, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), a apenas una milésima, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a más de una décima.

Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Arvid Linblad (Racing Bulls), completaron los 10 mejores. En tanto que el japonés Ryo Hirakawa, en su primer GP como piloto de F1, quedó 19° con su Haas, en reemplazo de Esteban Ocon.

La prueba de clasificación del GP de México se disputará desde las 18. Televisará en vivo Fox Sports, aunque también podrá apreciarse a través de las plataformas de ESPN y Disney Plus.