Juegos de la Araucanía 2026: Río Negro completó el podio y Neuquén logró la 5° posición

Río Negro fue la mejor provincia argentina del medallero, detrás de Los Lagos y Los Ríos.

Este viernes finalizó la 33° edición de los Juegos de la Araucanía que se realizaron en la región de Los Ríos, Chile, con la participación de más de 2500 deportistas de 13 regiones. La delegación de Río Negro terminó en la tercera posición general con un total de 38 medallas: 15 oros, 10 plateadas y 13 bronces.

Uno de los grandes protagonistas rionegrinos fue Federico Bottos. El nadador reginense logró diez medallas de oro individuales: 400 metros combinados, 200 metros espalda, 200 metros combinado, 200 libre, 100 metros libres, 100 metros espalda, 100 metros mariposa, 100 metros pecho y 50 espalda.

Bottos fue la gran figura rionegrina en territorio chileno.

En atletismo, Violeta Vicencs se subió a lo más alto del podio en salto triple. Por otro lado, Damián Suárez obtuvo dos plateadas en 100 y 200 metros. Además, Aarón Figueroa fue plata en lanzamiento de bala; Antonella Rodríguez, con bronce en los 200 metros; y Valentín Doñate, tercero en los 110 metros con vallas.

En ciclismo, Santiago Pavez se quedó con la dorada en la prueba de circuito callejero. Además, el judo festejó el primer lugar de Sofía Rodríguez en la categoría 63 a 70 kilos.

En la última jornada, el equipo de futbol femenino se coronó campeón al derrotar por penales a La Pampa. En los 90 minutos, fue 1-1 pero desde los 12 pasos, las rionegrinas se impusieron por 5-4. Por otro lado, el masculino terminó 3°, tras vencer a Neuquén por 1-0 en el partido por el bronce.

Neuquén y su mejor resultado en los últimos años

Neuquén cerró su participación en los Juegos de la Araucanía con el quinto lugar en la posición general y la 7° ubicación en el medallero con 21 preseas. La delegación logró 4 oros, 9 plateadas y 8 bronces.

Quienes obtuvieron la dorada fueron Marianela Salomón en ciclismo (ruta en pelotón de 40 kilómetros), el equipo femenino de judo, integrado por Priscila Alegre, Araceli Cardozo, Uma Pérez, Yasmín Riquelme y Morena Sepúlveda, Enzo Suárez en judo en la categoría -66 kilos y Francisco García en natación (200 metros pecho).

Además, en la última jornada completó el podio en dos disciplinas de equipo. El básquet femenino venció a Río Negro por 45-42 y se quedó con la medalla de bronce. También el futbol femenino logró el tercer puesto, tras derrotar por penales a Los Lagos.

Las chicas del básquet quedaron 3° y lograron el resultado del 2025.

En total, Neuquén obtuvo 165 puntos contando los ocho deportes que participaron de esta edición, superando los registros de 2023, 2024 y 2025, alcanzando su mejor posición en los últimos cuatro años en la competencia juvenil.