El panorama político en Neuquén y Río Negro: entre Vaca Muerta, la veda y alianzas locales

Neuquén

El cuadro que llegó con el pavimento

Rolando Figueroa anunció en Los Miches que la pavimentación de la Ruta 38 hasta Andacollo será licitada antes de fin de año. El intendente Víctor Ortega recibió la noticia con entusiasmo y hubo regalo: un cuadro con la imagen del gobernador. El asfalto ya está por venir; el retrato ya tiene destino propio en Los Miches.

Liderazgo con humanidad

Carlos Saloniti participó de Jóvenes Líderes y dejó una recomendación para cualquier campaña: «Sean líderes con un concepto humano». El intendente de San Martín de los Andes pidió a los jóvenes aprovechar capacitación, mirar las oportunidades y también prestar atención a quienes la pasan mal. Que, además de hablar, sepan escuchar.

Los únicos, pero aún nombres

La Libertad Avanza reunió a dirigentes y militantes; Nadia Márquez aseguró que «los únicos capaces de hacer una gran transformación son ellos». Gastón Riesco habló de gobernar y Nicolás Montero cuestionó a provincia y municipio. Y falta un detalle: entre tanta aspiración, nadie puso nombre y apellido al candidato a gobernador.

El concejal salió a buscar refuerzos

César Pérez abrió una búsqueda de políticos enojados en Plaza Huincul: sumar dirigentes con recorrido. Ahora incorporó a Fabián Dolso a La Libertad Avanza, después de que Nadia Márquez presentara a Nicolás Martínez. Fabián o Nicolás, Nicolás o Fabián: por ahora, Pérez continúa buscando y la definición de la candidatura todavía no aparece y Pérez ya cruzó la JJ Valle.

El campeón y el moño

Francisco Lepore le respondió al senador Pablo Cervi por sus críticas a la política provincial hacia las petroleras: «Tu concepto de competitividad parece ser el del levátela toda, campeón, y que se caguen los neuquinos». El diputado de Avanzar, integrante de La Neuquinidad, acusó al legislador de LLA de parecer «el vocero de las operadoras». Cervi había cuestionado el cambio en el canon de agua y planteado que no se pueden atraer inversiones modificando las reglas. Lepore respondió que una cosa es generar condiciones para invertir y otra «entregar la provincia con moño». El cruce político sumó otro capítulo a la discusión sobre Vaca Muerta: Cervi puso el acento en la previsibilidad para atraer inversiones y Lepore en las condiciones que deben acompañarlas. Así, entre cánones y petroleras y políticas, las reglas de juego, la pelea y el moño quedaron todavía flotando.

Río Negro

Última gira radial antes de la veda

El gobernador Alberto Weretilneck volvió a Bariloche para hacer un amplio recorrido en medios locales antes de que el reloj marque la medianoche y comience la veda electoral. Su gira mediática comenzó temprano y su regreso fue con anuncios para la ciudad con un tema de alta demanda en la campaña: el basural regional.

Una idea que generó problemas en la vecindad

El vicegobernador Pesatti le dio forma a la Comisión por el Bicentenario del Combate del 7 de Marzo de 1827, que será coordinada por el secretario legislativo, Hernán Bocci, e integrada por representantes de los tres poderes rionegrinos, de San Javier y de las universidades locales. La idea no cayó bien en Patagones, varios concejales salieron al cruce de la propuesta rionegrina y hay mucho ruido en la comarca.

El candidato con agenda apretada

El primer candidato de LLA en Bariloche, Martin Govetto, es un abogado penalista de alta demanda y es habitual verlo en el edificio Pilmayquén, del lado de querellas y de defensas. Y el último tramo de la campaña coincidió con un juicio por femicidio que lo tuvo a tiempo completo en tribunales, pero el miércoles hizo una pausa y se escapó al cierre en el Alto, con la simbólica entrega de «noquis».

Hablemos de todo, pero ¿de qué?

Marcos Castro ya tiene su propio streaming. La Municipalidad de Viedma estrenó «Hablemos de todo», un programa semanal para contar las novedades de la gestión. En el debut, el pasado miércoles, el intendente estuvo acompañado por Sebastián Busader de la empresa Edersa y el subsecretario de Cultura del municipio, Fernando Mántaras. Todo muy institucional en una emisión que lleva un título bastante amplio. Ahora falta ver si también habrá espacio para hablar de los problemas que los vecinos plantean todos los días o si el «de todo» se limitará a lo que el Municipio tenga ganas de contar. Una hora por semana, micrófonos encendidos y la gestión en primer plano. Las preguntas, por ahora, quedan para el próximo capítulo.

La elección llegó a la Legislatura

La elección de mañana en Bariloche tuvo su capítulo en la última sesión legislativa. Varios legisladores estuvieron ausentes y el cuerpo no autorizó el pedido de licencia de Marcela González Abdala ni de Daniel Sanguinetti. Tampoco respaldó un pedido de repudio contra el candidato Adrián Marcelo Grau, quien habría reivindicado la última dictadura militar a través de sus redes sociales.