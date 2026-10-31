Cayó una banda narco en Neuquén: seis imputados y más de 400 dosis de cocaína secuestradas

Una banda dedicada a la venta de cocaína y marihuana en distintos barrios de Neuquén fue desarticulada tras una investigación que duró aproximadamente dos meses. Seis personas fueron imputadas: dos quedaron detenidas en una comisaría y cuatro con prisión domiciliaria.

La investigación permitió detectar 81 movimientos compatibles con la venta de drogas. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los procedimientos se realizaron el último jueves en los barrios El Trébol II y un sector de Toma Pacífica.

Cómo funcionaba la venta de cocaína y marihuana en Neuquén

La causa está a cargo de la fiscal Paula Yerfino, quien junto al asistente letrado José Luis Linares acusó a los seis sospechosos de integrar una organización que comercializaba estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, la banda vendía pequeñas dosis de droga y recibía pagos tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias. La actividad se desarrollaba en distintos puntos de la ciudad.

En los allanamientos, el personal de Antinarcóticos encontró 350,1 gramos de cocaína, distribuidos en 448 envoltorios listos para la venta. También secuestró 301 gramos de marihuana.

Además, se llevaron dos balanzas de precisión y distintos elementos que, según la investigación, eran utilizados para preparar y fraccionar las sustancias.

Entre los objetos incautados también había $3.314.800 en efectivo, 12 teléfonos celulares, documentación, dispositivos de almacenamiento, un equipo de videovigilancia y un automóvil.

La resolución de la Justicia para las personas imputadas

Durante la audiencia realizada el viernes por la tarde, la fiscal pidió que dos de los acusados permanecieran detenidos en una comisaría con prisión preventiva.

El pedido se fundamentó en que ambos tienen antecedentes condenatorios en la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes. Para los otros cuatro imputados, solicitó prisión domiciliaria.

La medida establece que deberán cumplirla en domicilios diferentes de los lugares donde, según la investigación, funcionaban los puntos de venta. La fiscalía también pidió la clausura de dos inmuebles utilizados para comercializar drogas y el embargo preventivo de cuentas bancarias relacionadas con la actividad investigada.

El juez de garantías Juan Guaita aceptó los pedidos y dispuso las medidas por un plazo de cuatro meses. La causa continuará en investigación y los dos lugares señalados como puntos de venta permanecerán clausurados.