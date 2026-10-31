Liga Confluencia: Chichinales ascendió y jugará la primera división en 2027

El tribunal de disciplina de la Liga Confluencia anunció el fallo del partido entre San Carlos y Deportivo Godoy y confirmó el ascenso de Chichinales, que disputará la máxima categoría en 2027.

El duelo disputado el pasado miércoles en Allen fue suspendido a los 94 minutos por la agresión de la hinchada local a uno de los asistentes de línea, según el acta del árbitro Oscar Valdebenito. En ese momento, el encuentro estaba igualado 2-2.

En tiempo récord debido a la importancia de este resultado para la definición del segundo ascenso, el tribunal de penas decidió no modificar el resultado del partido. Además, se impuso una multa de dos fechas de 50 entradas para el equipo local.

Con esta determinación, Deportivo Godoy perdió todo tipo de chances de pelear por el ascenso, ya que debía ganar el postergado para llegar con chances a la última fecha. En la tabla acumulada, quedó con 4° con 39 puntos.

Chichinales logró su objetivo luego de una gran campaña. Está 2° en la anual con 45 puntos y este sábado tiene la chance de coronarse campeón del torneo Clausura. Se ubica líder con 23 puntos y desde las 16:00 recibirá a San Carlos. En caso de ganar, se quedará con el título.

San Isidro, que se quedó con el primer ascenso hace un par de fechas y fue el campeón, todavía tiene chances de quedarse con el título en el Clausura, ya que es escolta con 22 unidades. El conjunto cipoleño cerrará su participación en la zona ascenso visitando a Deportivo Godoy este domingo a las 13:00.

La primera temporada de la segunda categoría se cerrará con otros dos partidos que se jugarán mañana: Maracacinho-Cecap (12:30) y Mainque-San Sebastián (12:00).

Deportivo Roca y Atlético Regina son líderes a falta de dos fechas

El Clausura de la Liga Confluencia quedó al rojo vivo. En el marco de la fecha 11, Deportivo Roca dejó pasar una gran oportunidad de afirmarse en la cima al caer 3-2 ante Pillmatún en el Luis Maiolino. Atlético Regina aprovechó el traspié, venció 2-1 a Petroleros Pampeanos y alcanzó al Naranja en lo más alto de la tabla: ambos suman 23 puntos cuando restan apenas dos jornadas para el cierre del torneo.

Por otro lado, en Allen, Argentinos del Norte rescató un empate agónico por 1-1 frente a Unión. La fecha 11 continuará este domingo 1 de noviembre con tres encuentros: Fernández Oro recibirá a Círculo Italiano desde las 12, Deportivo Huergo será local ante Cipolletti a las 12:30 y La Amistad enfrentará a CIMAC a partir de las 13.