45 motos secuestradas y diez alcoholemias positivas: fuerte operativo de tránsito este sábado en Neuquén

Un operativo de tránsito en el barrio Alta Barda y el oeste de Neuquén terminó con diez alcoholemias positivas y el secuestro de 47 vehículos durante la madrugada de este sábado. Entre los rodados retenidos hubo 45 motocicletas y dos automóviles. La Policía informó que también hubo un demorado por resistencia a la autoridad.

Los controles iniciaron las 00.30 la esquina de Soldi y Los Paraísos. Posteriormente el operativo se trasladó a las calles Godoy y Pérez Novella donde las tareas se extendieron hasta las 4. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía del Neuquén junto personal de Tránsito Municipal.

Fuerte operativo de tránsito esta madrugada en Neuquén

El despliegue se hizo en el marco de la Orden Operacional N.º 19/26 de la Dirección Tránsito Neuquén. Durante esas horas, los equipos controlaron vehículos y personas que circulaban por el sector.

Participaron efectivos de la División Tránsito Neuquén, personal del Departamento Móvil de Seguridad (Demose) y de Metropolitana. También trabajaron inspectores de Tránsito Municipal.

Captura: Policía del Neuquén.

La supervisión estuvo a cargo del comisario inspector Néstor Catalán, coordinador operativo de la Dirección Tránsito. Por parte de la División Tránsito intervino el comisario José Montiveros.

El resultado del procedimiento dejó 47 vehículos secuestrados y diez conductores con alcoholemia positiva. Del total de rodados retenidos, 45 fueron motos y los dos restantes, auto.