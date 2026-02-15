Cerúndolo rompió la pared y se consagró en el Argentina Open: venció a Darderi en sets corridos

El Argentina Open llegó a su fin luego de una semana de acción intensa en el Buenos Aires Lawn Tenis Club. Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi (nacido en Argentina pero nacionalizado italiano) se enfrentaron en la final de este domingo.

La victoria fue para Fran, que se consagró en el Argentina Open por primera vez en su carrera, tras haber caído en la definición de 2021 ante Diego Schwartzman y en la de 2025 frente al brasileño João Fonseca. Cerúndolo no cedió ningún set en todo el torneo, y hoy se impuso por 6-4 y 6-2, ratificando el excelente nivel que mostró durante toda la semana en el polvo de ladrillo porteño.

El primer set comenzó con el servicio de Darderi -nacido en Villa Gesell pero radicado en Europa desde hace más de una década- que ganó su primer game. Luego, Cerúndolo mantuvo su saque y logró el quiebre en el tercer juego. Durante el parcial, el italiano dispuso de cinco oportunidades para recuperar el break, pero el argentino sostuvo la ventaja y cerró el set 6-4 en 55 minutos.

En la segunda manga volvió a comenzar sacando Darderi, pero cedió su servicio. Sin embargo, Cerúndolo no pudo consolidar la ventaja y también perdió su saque en cero. De todos modos, el italiano volvió a mostrarse errático y entregó nuevamente su servicio.

Con mucha confianza, Cerúndolo dejó sin respuestas a su rival. Quebró nuevamente para ponerse 5-2 y luego sacó para campeonato: no falló y selló el 6-2 final para sumar un nuevo título a su vitrina y desatar su emoción tras cumplir el sueño de consagrarse en el Argentina Open.

(Clarín Fotografía)

Es el cuarto título ATP para el mayor de los Cerúndolo, con un saldo de cuatro finales ganadas y tres perdidas. Anteriormente había conquistado los ATP 250 de Umag, Eastbourne y Bastad. Por su parte, Darderi había ganado las cuatro finales que había disputado hasta el momento.

La final estuvo respaldada por estadísticas contundentes: ambos llegaron como los dos tenistas con más victorias en canchas lentas del Circuito ATP desde el inicio de la temporada 2024 (45 para Cerúndolo y 44 para Darderi). Además, el historial estaba igualado 2-2, aunque ahora favorece al argentino.