Prestación por Desempleo: ANSES confirma aumento del 2,9% y requisitos para acceder al beneficio

En un contexto económico complejo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la actualización de la Prestación por Desempleo, una herramienta de contención clave para quienes han perdido su trabajo formal recientemente.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el beneficio experimentará un incremento del 2,9%, alineado con la Ley de Movilidad Jubilatoria y el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Esta ayuda económica, que ANSES liquidará entre el 20 y el 30 de marzo 2026, no solo ofrece un respaldo monetario temporal, sino que garantiza la continuidad de los aportes jubilatorios y la cobertura de la obra social para el trabajador y su grupo familiar mientras se reinsertan en el mercado laboral.

Aumento de ANSES abril 2026: las nuevas escalas de la Prestación por Desempleo

El reciente aumento de ANSES impacta directamente en los topes permitidos para la Prestación por Desempleo. A partir de las liquidaciones de marzo 2026, el monto máximo que puede percibir un beneficiario se eleva a $352.400, mientras que el mínimo garantizado queda fijado en $176.200.

Es importante destacar que el cálculo final de la prestación se realiza sobre el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, siempre respetando los límites que impone el SMVM. Este refuerzo busca paliar la pérdida del ingreso principal, permitiendo que los trabajadores en relación de dependencia o del sector de la construcción mantengan una base de consumo mínima.

Prestación por Desempleo: requisitos de aportes y duración del beneficio ANSES

Para acceder a la Prestación por Desempleo, los solicitantes deben cumplir con condiciones de aportes que varían según su modalidad de contratación antes de ser desvinculados por ANSES. Los requisitos vigentes son:

Trabajadores permanentes : deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años anteriores al despido.

: deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años anteriores al despido. Trabajadores eventuales o de temporada : se requieren más de 90 días de trabajo en el último año y menos de 12 meses en los últimos 3 años.

: se requieren más de 90 días de trabajo en el último año y menos de 12 meses en los últimos 3 años. Sector de la construcción: el mínimo de aportes es de 8 meses dentro de los últimos 2 años previos a la finalización de la relación laboral.

La duración de este apoyo económico de ANSES oscila entre los 2 y los 6 meses, aunque existe una extensión especial para personas mayores de 45 años, quienes cuentan con un período de protección más prolongado debido a las dificultades estadísticas de reinserción en esa franja etaria.

Documentación necesaria: cómo gestionar el cobro de la Prestación por Desempleo ante ANSES

La gestión de la Prestación por Desempleo requiere la presentación de documentación física y digital ante ANSES para validar la causa de la desvinculación laboral. Los interesados deben contar con su DNI (original y copia) y el instrumento legal que acredite el desempleo, ya sea un telegrama de despido, una carta documento o un contrato vencido.

En casos de quiebra del empleador, se solicitarán certificaciones judiciales específicas. Desde el organismo previsional recuerdan que el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles de la desvinculación; pasado ese plazo, se descuentan días de cobro de la prestación total, por lo que la celeridad en la presentación de los papeles es fundamental para percibir el beneficio completo.