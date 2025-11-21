Colapinto, a horas de la Qualy en Las Vegas: hora y TV

Colapinto aún no sumó puntos en la temporada y sueña con hacerlo en Las Vegas.

El piloto argentino terminó último en la primera sesión, pero mostró una mejora en la segunda práctica y ascendió al puesto 16. Por su parte, Pierre Gasly, su compañero en Alpine, finalizó 12° en ambos entrenamientos.

“No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Creo que es lo negativo, porque me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media, mejor. Igualmente, sigo teniendo los mismos problemas que en la primera tanda”, explicó Franco a ESPN después de la segunda sesión. “El auto tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable”, agregó.

El pilarense tendrá su último entrenamiento hoy a las 21:30. Horas después, desde la 1:00 del sábado, correrá la clasificación para el GP de Las Vegas. Los eventos se podrán seguir por Fox Sports y por Disney+ (Premium).

El circuito callejero de Las Vegas tiene 6,201 kilómetros, 17 curvas, 3 rectas (la más larga de 1.920 metros y dos zonas de DRS. La carrera final será de 50 vueltas, para un total de 310,05 kilómetros.

Cómo sigue el cronograma y la tabla de la F1

Viernes 21: 21:30, tercera y última tanda de entrenamientos.

Sábado 22: 1:00, comienza la Qualy para el GP de Las Vegas.

Lunes 24: 1:00, inicia el GP de Las Vegas.

En el certamen de constructores, tras 21 Grandes Premios y a falta de apenas tres fechas, McLaren ya se consagró campeón con 756 puntos, sacándole 358 a su escolta, Mercedes. Por su parte, Alpine suma 22 unidades y se encuentra en la 10° posición.

En la tabla de pilotos, Lando Norris lidera con 390 puntos, seguido por su compañero Oscar Piastri con 366. El tercer lugar lo ocupa Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, con 341. Franco buscará obtener sus primeros puntos.