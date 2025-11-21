Franco Colapinto y un comienzo difícil en Las Vegas: «El auto estaba inmanejable»

Franco Colapinto no quedó satisfecho con las dos sesiones de prácticas libres que tuvo en la primera jornada de acción en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.

El piloto argentino quedó último en la primera prueba y 16° en la segunda. Quedó lejos de Pierre Gasly y no pudo completar una vuelta rápida con neumático blando.

«No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Creo que lo negativo es que me siento bastante incómodo con la goma blanda», aseguró Colapinto.

«El auto en la FP1 tenía muy poco grip atrás y estaba inmanejable en la parte trasera. Los problemas son parecidos a los que tuvimos en Brasil y creo que no lo pudimos solucionar hasta ahora. Hay que trabajar y entender el porqué», señaló con miras a la clasificación.

El argentino también hizo hincapié en el cambio de chasis que tuvieron que hacer tras el golpe en la sprint de Interlagos. «Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras. Con el choque en Brasil hubo que cambiar el chasis y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que laburar y entender. Ojalá que las próximas carreras vuelva el otro», afirmó.

«Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche, nunca me sentí cómodo. Trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar algún paso adelante de cara a mañana, que es cuando realmente importa«, resumió.

Colapinto regresará a pista este viernes a las 21:30 hora argentina para la FP3 y disputará la clasificación a la 1 de la mañana del sábado, mismo horario que tendrá la carrera el domingo.