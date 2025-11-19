Colapinto buscará revancha en Las Vegas, una pista que no le trae buenos recuerdos

Franco ya está en Las Vegas, ilusionado por volver a correr en el circuito callejero.

Mañana, a partir de las 21:30, comenzará la actividad de la jornada 22 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Será la primera de las tres prácticas libres, todas programadas en horarios nocturnos en la Ciudad del Pecado.

Franco no tiene los mejores recuerdos de este circuito: en 2024 protagonizó un fuerte accidente cuando intentaba meterse en la Q3 de la clasificación. Sin embargo, tras recibir el alta médica y luego de que los mecánicos repararan el Williams, completó una buena carrera: largó desde boxes y avanzó hasta el puesto 14°.

¡EL DURÍSIMO CHOQUE DE COLAPINTO DURANTE LA Q2 EN LAS VEGAS!



📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premiumpic.twitter.com/SrYcgp7Xu4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2024

Luego de las primeras prácticas, la actividad continuará con un cronograma completamente nocturno. El segundo entrenamiento libre será el viernes a la 1 de la mañana. Ese mismo día, pero a las 21:30, se disputará la tercera práctica. Horas más tarde, a la 1 del sábado, comenzará la clasificación, que ordenará la grilla de partida para la última carrera, programada para la 1 del lunes.

El pilarense llega con buenas sensaciones después de su actuación en Interlagos. “Fue positivo contar con un coche más competitivo y con posibilidades de puntuar, como hizo Pierre tanto en la Sprint como en el Gran Premio”, señaló en una entrevista para Alpine.

El circuito en detalle y las tablas de la F1

El circuito callejero de Las Vegas tiene 6,201 kilómetros de longitud, 17 curvas (la más larga de 1.920 metros) y dos zonas de DRS. La carrera final será de 50 vueltas, para un total de 310,05 kilómetros.

En el certamen de constructores, tras 21 Grandes Premios y a falta de apenas tres fechas, McLaren ya quedó consagrado con 756 puntos, sacándole 358 a su escolta, Mercedes. Por su parte, Alpine cuenta con 22 puntos y se encuentra en la 10° posición.

En la tabla de pilotos, Lando Norris lidera con 390 unidades, seguido por su compañero Oscar Piastri con 366. El tercer lugar lo ocupa Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, con 341. Franco buscará obtener sus primeros puntos.