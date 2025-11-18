Un piloto campeón de la Fórmula 1 criticó a Colapinto: «No es más que un piloto que paga para financiar al equipo»

Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en 1997 con Williams, criticó a Alpine por confirmar a Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026 y aseguró que la decisión no se debió al rendimiento del argentino. «La confirmación de Colapinto me recuerda a la época en la que se pagaba a los pilotos», comentó Villeneuve en declaraciones reproducidas por el sitio italiano Formula Passion.

«Ha mostrado destellos de velocidad, pero no es constante», señaló el canadiense, y agregó: «Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar al equipo. No fueron sus resultados en pista los que justificaron esta extensión de contrato con Alpine».

Estas no fueron las primeras críticas de Villeneuve hacia el argentino. En 2024, cuando Colapinto formaba parte de Williams, había dicho: “¿Podrá ser igual de rápido sin chocar, o tendrá que reducir la velocidad para no chocar?”.

El fixture de Colapinto en Las Vegas

La acción en el circuito callejero de Las Vegas comenzará el jueves 20 de noviembre, con la primera tanda de prácticas libres entre las 21:30 y las 22:30. El viernes, la segunda práctica se disputará entre la 1:00 y las 2:00, mientras que la tercera será el sábado, también de 21:30 a 22:30.

La clasificación se llevará a cabo pasada la medianoche del sábado, de 1:00 a 2:00. Finalmente, la carrera se largará en la madrugada del lunes, a la 1:00.