Colapinto, su primera vez en Suzuka y el informe de Alpine sobre el GP de Japón

Alpine se prepara para afrontar el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, una de las pistas más desafiantes y emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. Luego de sumar puntos en las dos primeras carreras de la temporada con Pierre Gasly y Franco Colapinto, el team francés llega con altas expectativas y consciente de que hay mucho margen para mejora.

La escudería francesa elaboró un informe sobre el trazado japonés, un escenario de momentos históricos del automovilismo y muy recordado por los duelos entre Alain Prost y Ayrton Senna, dueños de la F1 durante una década, entre finales de los 80 y principios de los 90. Desde mañana, empezará una nueva historia, con el argentino en la búsqueda de más protagonismo.

Gasly y Colapinto, listos para un nuevo desafío en la F1. (Alpine)

Suzuka, sus curvas icónicas y cambios clave

Curvas icónicas como la 130R, las Degner y la Spoon representan un desafío tanto para pilotos como para ingenieros. Para esta temporada, además, habrá modificaciones, como la incorporación de una zona de Modo Recto en sectores clave del circuito.

Esos desafíos afrontará Colapinto, quien viene de lograr su primer punto en Shanghái, aunque reconoció que el equipo tenía potencial para más. “Hemos demostrado de lo que somos capaces y queremos seguir mejorando en Suzuka, que será un nuevo desafío. Estoy muy emocionado por correr en Japón por primera vez”, aseguró.

Gasly fue autocrítico

Gasly también se mostró conforme, aunque con autocrítica. El francés remarcó que el equipo estuvo en la pelea durante todo el fin de semana en China y que el objetivo ahora es mantener ese nivel en uno de sus circuitos favoritos. “Es una buena señal terminar con cierta frustración, porque significa que sabemos que podemos dar más”, explicó.

Desde lo técnico, la temporada 2026 presenta nuevos desafíos: la menor carga aerodinámica hará que curvas como las Esses o Spoon se transiten a menor velocidad, aunque otros sectores mantendrían rendimientos similares al año pasado. Además, Pirelli eligió los compuestos más duros para este fin de semana, lo que agrega otra variable estratégica.