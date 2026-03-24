El jefe de Alpine le mete presión a Franco Colapinto de cara al GP de Japón

Franco Colapinto sumó su primer punto en el GP de China y Steve Nielsen quiere que el argentino continúe por esa senda en Japón.

En la segunda fecha de la Fórmula 1 2026, Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine tras finalizar décimo en el Gran Premio de China. Además, Pierre Gasly terminó sexto y ratificó el buen inicio de temporada que había mostrado en Melbourne, evidenciando las mejoras de la escudería francesa.

El balance interno fue positivo, aunque con margen de mejora. «Fue muy positivo, con nueve puntos sumados durante el fin de semana y ambos autos en zona de puntos por primera vez desde 2024. También hubo algo de decepción, ya que no aprovechamos al máximo y nos fuimos de Shanghái sabiendo que podíamos hacer más», señaló Steve Nielsen, director general del equipo.

El británico remarcó que el objetivo es sostener y potenciar el rendimiento en Gran Premio de Japón. «Tenemos una fuerte determinación de lograr aún más y mejores resultados. Nuestro verdadero desafío es mantener la competitividad mientras seguimos desarrollando el auto», explicó.

Además, Nielsen advirtió sobre la paridad en la zona media de la parrilla. «Nuestros competidores están en la misma situación y, sin duda, harán un gran trabajo para mejorar. Nosotros debemos hacerlo aún mejor. Suzuka es un nuevo reto que afrontamos con entusiasmo», agregó en referencia al mítico circuito japonés.

Por último, se mostró ambicioso de cara a la tercera fecha de la temporada: «No sabemos exactamente dónde estaremos, pero el equipo está listo para continuar con esta racha positiva y llegar preparados para dar lo mejor y sumar más puntos», concluyó.

Días y horarios para seguir a Colapinto en el GP de Japón

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo