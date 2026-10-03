Combo perfecto para Roca y Pérfora: ganaron los clásicos y comparten la cima del PreFederal

Ojos bien abiertos de Carlos Paredes, uno de los mejores en la victoria del Rojo. (Oscar Livera)

La segunda fecha de clásicos no modificó la zona alta del PreFederal. Deportivo Roca dio el golpe ante Atlético Regina (71-61) como visitante, Pérfora se hizo fuerte en casa ante Petrolero (74-56) y ambos siguen en la cima de la competencia regional.

El otro que festejó de visitante fue Centro Español, que no tuvo problemas ante Club Plottier (84-65) en El Histórico; mientras que Independiente superó a Pacífico por 75-65 en la única serie clásica que está empatada 1-1.

Davido Oviedo, una garantía en la base del Rojo. (Oscar Livera)

Roca, en los cuartos del medio

Regina sacó mínima diferencia en el cuarto inicial (17-15), pero Roca lo dio vuelta con una gran tarea colectiva. Sacó 11 (41-30) camino a vestuarios, estiró a 58-43 en el tercero y ahí sentenció la historia. Estuvo fino en los tiros de dos puntos, donde alcanzó un 72%, con 21-29, y ahí estuvo una de las claves de la victoria.

Martín Pamich fue el goleador del Naranja con 18, seguido de Benjamín López (13) y fue determinante el trabajo de Matías Alluchon, con 10 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. En el local sobresalieron Marcos Revello (19) y Elías Iñiguez (14 y 12 rebotes).

Pérfora lo liquidó en el cierre

Si bien es cierto que tuvo el control del tablero en todo momento, Pérfora se tomó su tiempo para definir el clásico ante Petrolero y así lo reflejan los parciales: 20-11, 35-27 y 53-47. En el último mostró todo su repertorio, ganó 21-9 y festejó en el Oscar Piti Claris.

Valentín Bauducco (21), Lucas Mohnen (18), Nahuel Vicentín (14) y Julián Ruiz (10 asistencias) fueron los mejores en el Verde, mientras que Matías Arias (19 y 10 recobres) y Bautista Schwindt 10 se destacaron en la visita. 20-12 fue la diferencia en recuperos, clara muestra de la mejor defensa de los dirigidos por Fernando Claris.

Independiente empató la serie clásica

Luego de controlar al Decano durante la primera mitad (39-29), Independiente se bancó la reacción del tercero (52-49), pero en el último recuperó su juego y le ganó a Pacífico, para desquitarse de la derrota en la primera fecha del torneo. El Rojo manejó mejor las ofensivas (17-8 en asistencias) y jugó más concentrado (9 pérdidas contra 18 del Deca) para anotarse un triunfo vital. Además, estuvo fino desde la línea de libres, con 13-14 (93%).

Duelo interno entre el goleador (Marcon) y el rebotero (Soria). (Oscar Livera)

Joaquín Marcon (29), David Oviedo (19) y Carlos Paredes (14) conformaron el rendidor trío en el equipo de Andrés García; mientras Fran González (15), Exequiel Sánchez (12) y Alex Soria (15 rebotes) sobresalieron en el quinteto de Maxi Rubio.

Español pegó primero y fue para siempre

6-22 y 27-50 marcó el tablero al finalizar los dos primeros cuartos en El Histórico y esto demuestra la clara superioridad de Español sobre Club Plottier. El Torito entró a jugarlo con todo y cumplió con el objetivo.

Goleó Emilio Santana (24), quien tuvo buenos socios en Fernando Rivero (14) y Jeremías Fernández (13). En el local no alcanzaron los buenos rendimientos de Benjamín Loncón (19), Leandro Tapia (11 y 10 rebotes) y Angelo Sasso (10). La visita dominó en asistencias (16-7) y duplicó en recuperos (12-6).

Posiciones y fecha 7

Cumplidas seis jornadas, Pérfora y Deportivo Roca mandan con 11 (5-1), Centro Español suma 10 (4-2) y más atrás están Pacífico, 9 (3-3), Independiente, Atlético Regina y Petrolero, 8 (2-4) y Club Plottier, 7 (1-5).

La próxima fecha será el domingo 4 de octubre, con este programa: a las 20, Petrolero vs. Pacífico, en La Cueva; a las 20:30, Regina-Independiente, en La Calderita; Centro Español-Roca, en El Templo; y Club Plottier-Pérfora, en El Histórico.