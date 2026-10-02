W15 Cipolletti: La Chacra abre sus puertas al tenis internacional con una cita inédita para la región

La Chacra será anfitriona de un torneo de primer nivel a partir del domingo 4 de octubre. (Foto: @lachacratenis)

Cipolletti tendrá desde este domingo una cita inédita para el tenis de la región. La Chacra será sede del W15 Cipolletti, un torneo internacional femenino que entregará puntos para el ranking mundial de la WTA, repartirá 15.000 dólares en premios y reunirá a tenistas de distintos países.

La competencia comenzará con la qualy, que se disputará entre domingo y lunes, mientras que el martes se pondrá en marcha el cuadro principal. La final está prevista para el sábado y la entrada será libre y gratuita durante toda la semana.

La Chacra cuenta con cinco canchas de superficie rápida. (Foto: Gentileza)

Ya hay 18 jugadoras confirmadas para el cuadro principal, con representantes de Argentina, Brasil, Chile y México. Las restantes plazas se definirán a partir de la clasificación, que contará también con tenistas de India, Paraguay, Estados Unidos y Haití.

Además, varias de las participantes llegan desde Trelew, donde esta semana se disputa otro W15, también sobre superficie rápida pero indoor. Algunas todavía están compitiendo allí y otras ya finalizaron su participación, pero continuarán su recorrido por la Patagonia en Cipolletti.

Entre ellas estarán Sofía Madrid Rocca y Rosario Jurado, quienes vienen de competir en la provincia de Chubut gracias a una invitación al cuadro principal. La neuquina, de 22 años, superó la primera ronda y consiguió ingresar por primera vez al ranking mundial de la WTA, mientras que la roquense, de apenas 14 y que está dando sus primeros pasos en el más alto nivel, cayó en su debut.

Ahora ambas afrontarán la qualy en Cipolletti, donde buscarán meterse en el cuadro principal. Para Jurado será su segunda experiencia en una clasificación de esta categoría. La joven zurda viene destacándose a nivel nacional, representó a la Argentina en competencias sudamericanas y este año disputó una competencia de la COSAT en Brasil, sobre césped, entre otros torneos.

Una apuesta de La Chacra

Detrás de la organización está Sebastián Carro, entrenador y responsable del proyecto de La Chacra, quien contó que la idea surgió con el objetivo de dar un salto en el nivel de competencia del complejo.

«Queríamos dar ese salto a hacer un torneo de nivel internacional», explicó Carro, quien destacó también la posibilidad de utilizar las canchas rápidas del predio.

La Chacra cuenta actualmente con cinco canchas rápidas y una de polvo de ladrillo. La superficie fue uno de los factores que permitió concretar la llegada del W15 y que también genera una continuidad particular con el torneo de Trelew.

«Es una punta de iceberg para que se lo tenga dentro del mapa», sostuvo Carro sobre la posibilidad de que Cipolletti pueda incorporarse al circuito de torneos internacionales.

La cercanía entre Trelew y Cipolletti permite además que las jugadoras puedan disputar dos competencias consecutivas sobre cancha rápida sin afrontar un traslado de grandes dimensiones. Algunas llegarán directamente desde el torneo chubutense, mientras que otras ya se encuentran en la región.

El objetivo de los organizadores es que esta primera experiencia pueda repetirse en los próximos años y que La Chacra se convierta en una nueva escala para el tenis femenino internacional en la Patagonia.