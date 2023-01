Con casi 80 años, Coco no se baja de la Regata del río Negro

Conoce el Río Negro en todas sus formas. Año a año lo recorre antes que nadie, etapa por etapa, porque él es quien baliza el río, es decir el que coloca las banderas a lo largo de todo el recorrido.

Para este 2023, Coco Coronel, una institución dentro de esta Regata que está a poco de cumplir medio siglo de vida, casi se baja del bote por un serio problema de salud pero las ganas de estar pudieron más.



Ayer estuvo en el predio de Camioneros de Cipolletti para el control de embarcaciones, contando sus miles de anécdotas junto al río, al que recorre todos los veranos desde hace más de 40 años.



“Me operaron el 28 de enero del año pasado, poco después de que finalizó la Regata del año pasado. Yo no venía bien la verdad, así que me tuve que internar en Buenos Aires, donde me hicieron un triple bay pass en el corazón”, cuenta Coco que está a punto de cumplir 80 años.



“No me quería perder la Regata por nada del mundo. Me dijeron que me quedara una semana en Viedma, que aprovechemos el mar, pero la verdad es que yo quería estar acá”.

Ex integrante del cuerpo de salvavidas de Neuquén en sus años de juventud, Coco marca el camino que deberán respetar los palistas en el río año a año, pero para esta edición sólo dará indicaciones desde el bote sobre qué brazo conviene tomar y cual no. Su estado de salud no le permite hacer muchos esfuerzos.



“Yo sólo les indico donde van las balizas, dónde tienen que clavar las banderas”, apunta Coco, quien espera encontrase con un cauce similar al del año pasado.

“Incluso puede llegar a haber un poco más de agua estar vez. En nuestro río hay partes profundas de más de diez metros, pero en algunos sectores hay tantos brazos que se debe saber cuál tomar para no tener problemas”.



Y alerta a los competidores sobre eso. “En algunos tramos de la segunda etapa por ejemplo, hay poca profundidad. En algunos casos el camino es más largo, pero yo prefiero que remen cinco minutos más y velar por la seguridad del palista”.