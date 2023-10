Con el apoyo de Bizarrap, Franco Colapinto competirá en la Fórmula 2 la próxima temporada

Franco Colapinto puso fin a los rumores y este miércoles confirmó que correrá en la F2 en el 2024 en el equipo de MP Motorsport. En la antesala, disputará el Gran Premio de Abu Dhabi durante los últimos días de noviembre.

«Estoy muy emocionado y agradecido por esta oportunidad. Hemos estado trabajando muy duro para conseguir un asiento en la F2, así que esto es un sueño hecho realidad. Poder hacerlo con MP Motorsport lo hace aún más especial»,expresó el piloto en un posteo de Instagram.

El piloto argentino viene de destacarse en la F3 durante dos años y ahora dará un nuevo paso en su carrera ascendente. La noticia la confirmó la cuenta oficial de la divisional que inclusive anunció que debutará en el Circuito Yas Marina de Emiratos Árabes Unidos en la última fecha de la temporada actual.

Franco Colapinto steps up to F2! 🇦🇷✨



The Argentinian driver will hop into @OfficialMPteam machinery for our final round at Abu Dhabi and for the 2024 FIA Formula 2 season!



He will take over the #2 car at Yas Marina 🔀#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/27u0ZS46Wl