Confirmado el plantel de pilotos para el Mundial de motocross en Villa La Angostura

Agustín Carrasco lucirá el número 85 y será uno de los dos regionales que tendrá el privilegio de participar en el Mundial de motocross en la división elite en Villa La Angostura. Gentileza.

El regreso del MXGP al circuito de Villa La Angostura desde el sábado será con la presencia de 33 pilotos, entre los que se encuentran los dos regionales, y 20 confirmados en la MX2, con la que comparte sus programaciones en el Mundial que afrontará el tercero de sus veinte capítulos en el certamen.

Si bien la cantidad de participantes está lejos de las otras cinco presentaciones del Mundial de motocross en el circuito Patagonia Race Track de La Angostura, entre los 53 confirmados sumando a las dos categorías, se encuentran las principales figuras lideradas por Tim Gajser.

En la división elite, con 33 confirmados, estarán los argentinos Agustín Carrasco, con el número 85; Pablo Galetta, con el 117, ambos de la región; Iván Galván; Francisco Cabarcos; Marcos Trossero; Diego Soria; Joaquín y Agustín Poli; Darío Arco; Flavio Sastre, y Lautaro Toro.

En la previa, y estando claro que los pilotos argentinos encararán la prueba en inferioridad de condiciones en relación con las principales figuras del MXGP, los que puede estar más adelante serán Joaquín Poli y Arco, aunque cualquier resultado mejor que un Top 20 será como una victoria.

Pablo Galletta estará con el 117 en su históric estreno en la división principal del Mundial de motoctoss en Villa La Angostura. Gentileza.

En MX2, con la participación de apenas 20 pilotos, la cantidad más bajas en muchos años, los argentinos que estarán en el partidor serán Fermín Ciccimarra, Pablo J. Pascual, Luciano Righi, quien podría ser el más destacado, y Thomás Rivarola.

Todos los confirmados

MXGP

Nmbr Surname First Name Brand Nat. Fed. Team

1 7 Jasikonis Arminas Yamaha LTU LMSF Gebben Van Venrooy Yamaha Racing

2 10 Vlaanderen Calvin Yamaha NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing

3 14 Beaton Jed Kawasaki AUS MA F&H Kawasaki Racing Team

4 19 Olsen Thomas Kjer KTM DEN DMU DIGA PROCROSS KTM RACING

5 29 Jacobi Henry Honda GER DMSB JM Honda Racing

6 41 Jonass Pauls Husqvarna LAT LAMSF Standing Construct Husqvarna Factory Racing Team

7 43 Evans Mitchell Honda AUS MA Team HRC

8 61 Prado Jorge GASGAS ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing

9 70 Fernandez Ruben Honda ESP RFME Honda 114 Motorsports

10 76 Villaronga Sergio Honda CHL FMC

11 85 Carrasco Agustin Yamaha ARG CAMOD

12 89 Van Horebeek Jeremy Beta BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAM

13 91 Seewer Jeremy Yamaha SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP

14 94 Vasquez Javier KTM CHL FMC

15 102 Galvan Ivan Kawasaki ARG CAMOD

16 112 Cabarcos Francisco Suzuki ARG CAMOD

17 117 Galletta Pablo Yamaha ARG CAMOD

18 120 Trossero Marcos Yamaha ARG CAMOD

19 144 Rolando Nicolas Suzuki URU FUM

20 157 Soria Diego Kawasaki ARG CAMOD

21 179 Poli Joaquin Kawasaki ARG CAMOD

22 183 Locurcio Lorenzo KTM VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team

23 189 Bogers Brian Husqvarna NED KNMV Standing Construct Husqvarna Factory Racing Team

24 196 Poli Agustin Kawasaki ARG CAMOD

25 243 Gajser Tim Honda SLO AMZS Team HRC

26 259 Coldenhoff Glenn Yamaha NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP

27 303 Forato Alberto GASGAS ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery

28 494 Sastre Flavio NicolasKawasaki ARG CAMOD

29 707 Arco Victor Dario Suzuki ARG CAMOD

30 833 Toro Lautaro KTM ARG CAMOD

31 911 Tixier Jordi KTM FRA FFM JT911 KTM racing team

32 919 Watson Ben Kawasaki GBR ACU Kawasaki Racing Team MXGP

33 959 Renaux Maxime Yamaha FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP

MX2

Nmbr Surname First Name Brand Nat. Fed. Team

1 11 Haarup Mikkel Kawasaki DEN DMU Big Van World MTX Kawasaki

2 22 Facchetti Gianluca KTM ITA FMI KTM Beddini MX2

3 24 Horgmo Kevin Kawasaki NOR NMF F&H Kawasaki Racing Team

4 28 Vialle Tom KTM FRA FFM Red Bull KTM Factory Racing

5 38 Rubini Stephen Honda FRA FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ

6 39 Van De Moosdijk Roan Husqvarna NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing

7 74 de Wolf Kay Husqvarna NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing

8 80 Adamo Andrea GASGAS ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery

9 81 Ciccimarra Fermin Yamaha ARG CAMOD

10 93 Geerts Jago Yamaha BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team

11 101 Guadagnini Mattia GASGAS ITA FMI Red Bull GASGAS Factory Racing

12 104 Sydow Jeremy KTM GER DMSB DIGA PROCROSS KTM RACING

13 124 Pascual Pablo jeremias KTM ARG CAMOD

14 133 Righi Luciano Husqvarna ARG CAMOD

15 198 Benistant Thibault Yamaha FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team

16 426 Mewse Conrad KTM GBR ACU

17 427 Fredriksen Hakon Honda NOR NMF Honda 114 Motorsports

18 432 Rivarola Thomas KTM ARG CAMOD

19 516 Laengenfelder Simon GASGAS GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing

20 517 Gifting Isak KTM SWE SVEMO Hitachi KTM fuelled by Milwaukee