Conmoción en la Fórmula 3: murió un piloto de 18 años en brutal accidente bajo la lluvia

El automovilismo a nivel mundial quedó conmocionado este sábado por la trágica muerte del piloto neerlandés Dilano van’t Hoff, quien perdió la vida a los 18 años tras ser protagonista de un brutal choque mientras competía en una carrera de la Fórmula Regional European Championship by Alpine (FRECA) en el circuito Spa-Francorchamps, en Bélgica, donde las condiciones climáticas eran muy poco seguras.

Las imágenes del accidente que empezaron a circular en las redes sociales muestran que Van’t Hoff y el resto de los corredores competían en unas condiciones de mucha agua y poca visibilidad, lo que seguramente contribuyó para el choque de varios vehículos que derivó en el fallecimiento del integrante del equipo MP Motorsport, el mismo que integra el argentino Franco Colapinto.

El monoplaza de Dilano van’t Hoff quedó perpendicular a la pista y fue impactado por otro automóvil que venía a muy alta velocidad. En el choque, que tuvo lugar en la recta de Kemmel, estuvieron involucrados también sus colegas Adam Fitzgerald, Joshua Dufek y Enzo Scionti, quienes están fuera de peligro.

We share the profound shock and grief in the motorsport community today following the death of MP Motorsport racer Dilano van 't Hoff



We send all our love to his family and all who were close to him pic.twitter.com/LVDh5fD2XE