Copa Libertadores 2025: Conmebol confirmó días y horarios de los cuartos de final

River, Racing, Vélez y Estudiantes ya tienen hora y fecha para los cuartos de final.

Con los ocho equipos confirmados para la próxima ronda, Conmebol oficializó el cronograma de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los partidos de ida se jugarán durante la segunda semana de septiembre.

El primer cruce lo protagonizarán Vélez y Racing. La ida será el martes 16 en el estadio José Amalfitani a las 19, mientras que la vuelta se jugará el martes 23 en el Cilindro de Avellaneda, en el mismo horario.

River, por su parte, enfrentará a Palmeiras en uno de los duelos más atractivos de la fase. El equipo de Marcelo Gallardo recibirá al conjunto brasileño el miércoles 17 en el Monumental, desde las 21.30 y la revancha será el 24 en São Paulo, también a las 21.30.

Estudiantes de La Plata se medirá ante Flamengo. La ida será el jueves 18 en Río de Janeiro a las 21.30 y la vuelta, el jueves 25 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El último enfrentamiento será entre Liga de Quito y São Paulo. El partido de ida se disputará el jueves 18 en Ecuador a las 19, mientras que la definición será el jueves 25 en Brasil, en el mismo horario.