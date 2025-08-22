La inesperada decisión de Franco Armani tras el pase de River a cuartos de la Libertadores

Franco Armani se hizo enorme bajo los tres palos y deposito a River en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El arquero atajó un penal clave, quebró la mala racha del Millo en definiciones desde los doce pasos y en las últimas horas, tras la clasificación se empezó a hablar sobre su futuro.

Según confirmó el periodista de ESPN Gustavo Yarroch, Armani se retirará con la camiseta de River y dejaría atrás su plan original de colgar los guantes en Atlético Nacional, el club colombiano donde fue ídolo y campeón de América en 2016.

El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina tiene contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2026 y esa sería la fecha de su retiro, si es que algo no cambia. Incluso se especula con que no renovará y así cerraría su carrera en el Monumental.

El récord que alcanzó Franco Armani en el partido de River ante Libertad

Además de su futuro, Armani dejó otra huella en la historia de la Copa Libertadores. Con el partido ante Libertad, disputó su encuentro número 110 en el certamen e igualó a Fábio, quedando a solo tres de Ever Hugo Almeida (113), máximo exponente de la tabla.

Si juega los dos partidos de cuartos de final ante Palmeiras, quedará a un paso de romper el récord absoluto, que podría alcanzar en caso de que el Milonario clasifica a semifinales.

3-1 en penales y Armani, clave

Los minutos pasaron, llegaron los penales y ahí, otra misión: torcer una historia que venía muy mal, porque River había perdido las últimas ocho definiciones. Sin embargo, la serie fue favorable de principio a fin, porque Nacho acertó y Recalde erró. Después el que marró fue el Huevo Acuña, pero Libertad no lo aprovechó. Armani atajó el cuarto, cerró la historia 3-1 y no dejó patear al especialista Montiel.

“Se nos hizo muy difícil, pero aguantamos y gracias a Dios se nos dio en la tanda de penales. Esto es fruto del sacrificio, del trabajo y de no darme nunca pos vencido”, dijo el Pulpo, emocionado, mientras era ovacionado por todo el Monumental.