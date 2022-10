Crossfit: habrá representación regional en el torneo Sudamericano

Con el paso de los años, el crossfit ha crecido de manera exponencial, tanto a nivel amateur como profesional, siendo una disciplina muy elegida por hombres y mujeres en todo el mundo.

El 20, 21 y 22, en el predio de la Sociedad Rural, en Capital Federal, se estará desarrollando el Southfit Challenge, que reúne lo más destacado de la joven disciplina en esta parte del mundo.

Las competencias en este deporte duran dos o tres días con distintas participaciones por jornada. Los bloques de trabajo, denominados «wods» (work of the day), que agrupa las rutinas.

Se viene Fitness Ar la única expo de fitness del país. Marcas líderes, actividades para toda la familia, el SouthFit Challenge (competencia mundial de CrossFit), capacitaciones, conferencias y talleres. pic.twitter.com/qilYgDCSSM — La Rural (@LaRural_BsAs) October 13, 2022

Hay competencias individuales o por equipos y allí habrá representación zonal, con un roquense y dos neuquinos conformando un grupo que llevará la bandera regional. Se trata de Guido Carretero, Leonardo Durán y Mateo Sandoval.

Las distintas categorías son «scaled», «avanzado» y RX Elite, la de mayor jerarquía. Del nivel más alto estarán formando parte los deportistas regionales, que tendrán el gran desafío de competir con los mejores del país y Sudamérica.

«Hago crossfit en este nivel desde hace tres años. Uno puede hacer crossfit de manera recreativa y está perfecto, pero si querés apuntar a algo más a nivel competencia, lo ideal es tener una planificación aparte. Tengo un entrenador que es de Buenos Aires y en lo personal tengo cinco estímulos semanales, de tres horas cada uno», cuenta el roquense Mateo Sandoval.

Mateo nació y creció en Roca, pero está en Córdoba: «Soy estudiante de economía y al momento de la competencia me pongo bastante ansioso, pienso mucho en eso, porque me entusiasma bastante, me gusta, aunque a veces sea agotador».