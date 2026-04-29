Se intensifican los cruces por el sumario a la fiscal Cendón de Bariloche

El sumario administrativo que enfrenta en el Consejo de la Magistratura la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón, que fue denunciada por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, sigue su curso. Sin embargo, los denunciantes no están conformes con la forma en que el legislador del Pro Juan Murillo Ongaro, lleva adelante el procedimiento.

No es la primera vez que así lo expresan por intermedio de su abogada patrocinante, Carla Orticelli. “Es una vergüenza, hasta la fecha no fueron citados a declarar los denunciantes”, opinó.

“No tenemos acceso al cronograma de audiencias y listado de testigos citados», señaló la abogada. Dijo que solo «hemos tenido conocimiento por dos o tres testigos que han sido citados a declarar».

Sostuvo que el instructor sumariante «no brinda información a los denunciantes no obstante el derecho reconocido por la ley del Consejo de la Magistratura a estar informados de todas las actuaciones y diligencias” .

“Es muy grave la denuncia”, recordó y planteó que el responsable del sumario ha utilizado hasta el momento “todo el plazo citando únicamente a los testigos de la defensa”.

“Desde nuestra perspectiva pareciera que quien está manejando el sumario es la defensa y no el instructor sumariante”, consideró Orticelli.

La explicación del sumariante

Murillo Ongaro informó a Diario RÍO NEGRO que estaba en la etapa de la recopilación de pruebas. “Hay testigos, hay pruebas ofrecidas. Yo, a partir de eso, de escuchar a todos los testigos que son cerca de cincuenta, y puedo llamar a nuevos testigos si lo creo conveniente, presento un informe al Consejo de la Magistratura: no determino nada”, explicó el instructor sumariante.

“En este proceso de recopilación de pruebas, yo no puedo andar ventilando información. Así que no me corresponde ni es parte del proceso informar en qué estado está (el sumario)”. Juan Murillo Ongaro (legislador del Pro) instructor sumariante

“Tengo un plazo que lo estoy cumpliendo para recopilar toda esa información y presentar el informe así que se presentará en cuanto lo tenga ya listo después de haber escuchado a los casi cincuenta testigos más los que yo decida llamar y de haber visto toda la prueba ofrecida por las partes”, aseguró el instructor.

La denuncia contra Cendón se presentó el 9 de septiembre del año pasado ante la entonces presidente del Consejo de la Magistratura y titular del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Tras declararse admisible, el 8 de noviembre último, el Consejo resolvió abrir el sumario y designó a Murillo Ongaro como instructor.

Además, se dio intervención a la fiscalía general para que se investigue la presunta comisión de algún delito a partir de los hechos denunciados. Pero el fiscal jefe Hernán Trejo y, después, su par Juan Pedro Peralta, que actuó como fiscal general subrogante, resolvieron desestimar y archivar la denuncia penal contra Cendón por inexistencia de delitos. Evaluaron que algunos hechos constituirían irregularidades administrativas.

El reglamento del funcionamiento del Consejo de la Magistratura ordena que el sumario “deberá ser instruido en un plazo de 90 días, prorrogable hasta otro período igual si así lo justificara la complejidad de la investigación”.

A finales de marzo último, Murillo Ongaro explicó a este diario que ese plazo comenzaba a correr en esos días o a principios de abril.

Lo que plantea la defensa de Cendón

Uno de los defensores de Cendón, el abogado Damián Torres afirmó este martes que “en todos los años que vi de Consejo de la Magistratura, además de que los plazos no escapan a los plazos que se manejan habitualmente; jamás vi tanta presión mediática y de un sector político como veo en este caso”.

“Hablan ellos (por los denunciantes) de presión política o jurídica, pero en realidad es ese sector que inició este proceso el que constantemente está presionando (con pedidos de suspensiones, notas, etcétera)”, aseveró Torres.

“Incluso hasta jurídicamente no podría haberse avanzado antes en el sumario porque la cuestión penal es una cuestión de prejudicialidad”, indicó. “¿Por qué los fiscales que son tan compañeros de trabajo de Cendón o de los denunciantes, beneficiarían a una por sobre otros?”, preguntó Torres.

“En todo ámbito de trabajo hay conflicto. Acá una abogada quiso hacerse famosa con un legislador detrás y usaron a personas por sus intereses personales”, sostuvo, en referencia a Orticelli y al legislador peronista Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, quien no integra el Consejo de la Magistratura.