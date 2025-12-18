Cuánto deberá pagar Colapinto para correr en la Fórmula 1 en 2026: el monto que abonarán los pilotos

La Fórmula 1 exige a sus pilotos un requisito clave para poder competir en la Máxima: la renovación anual de la Superlicencia de la FIA. De cara a la temporada 2026, ya se conocieron los valores que deberán abonar los competidores y, en ese contexto, Franco Colapinto aparece entre los que menos pagarán.

El sistema establecido por la Federación Internacional del Automóvil contempla una tarifa base fija, a la que se le suma un monto variable según los puntos obtenidos en el campeonato anterior. Para la próxima temporada, la base será de 11.842 euros, más 2.392 euros por cada punto sumado.

En el caso del piloto argentino, que cerró la última temporada sin sumar unidades, el costo de su Superlicencia se limitará únicamente al valor base. De esta manera, Colapinto deberá pagar 11.842 euros para poder competir en 2026, una cifra considerablemente menor en comparación con la mayoría de sus colegas.

Incluso, el monto es menor a lo que pagó para la última temporada, ya que en 2024 Colapinto había conseguido cinco puntos con Williams, tras finalizar octavo en Azerbaiyán y décimo en Austin, por lo que su Superlicencia tuvo un coste de 23.018 euros.

Muy lejos de esos números aparecen los pilotos que dominaron el campeonato. El británico Lando Norris, flamante campeón con McLaren, será quien más deba pagar: 1.023.507 euros, mientras que Max Verstappen, subcampeón por apenas dos puntos, abonará 1.018.724 euros.

Desde la FIA remarcan que la Superlicencia es un documento indispensable para competir en la Fórmula 1 y que, además del pago, los pilotos deben cumplir con requisitos específicos: tener al menos 18 años, contar con una licencia internacional válida, sumar un mínimo de 40 puntos en categorías formativas como F2 o F3 en los últimos tres años y completar 300 kilómetros de pruebas en un auto de F1.

En general, las escuderías suelen hacerse cargo del pago, aunque el monto queda asociado al rendimiento individual del piloto.

¿Cuánto deberá pagar cada piloto?

Los montos de la superlicencia 2026 que deberán pagar los pilotos de la F1:

Lando Norris: €1.023.507 (423 puntos) Max Verstappen: €1.018.724 (421) Oscar Piastri: €992.416 (410) George Russell: €774.776 (319) Charles Leclerc: €590.620 (242) Lewis Hamilton: €384.939 (156) Andrea Kimi Antonelli: €370.589 (150) Alex Albon: €186.432 (73) Carlos Sainz: €164.907 (64) Fernando Alonso: €145.774 (56) Nico Hülkenberg: €131.425 (51) Isack Hadjar: €131.425 (51) Oliver Bearman: €114.683 (41) Esteban Ocon: €102.725 (38) Liam Lawson: €102.725 (38) Yuki Tsunoda: €90.767 (33) Lance Stroll: €90.767 (33) Pierre Gasly: €64.459 (22) Gabriel Bortoleto: €57.284 (19) Franco Colapinto: €11.842 (0) Arvid Lindblad: €11.842 Sergio Checo Pérez: €11.842 Valtteri Bottas: €11.842

Lindblad será piloto titular en Racing Bulls en 2026, acompañando a Liam Lawson, y Checo Pérez y Bottas correrán para Cadillac, la nueva escudería para la próxima temporada. Ninguno corrió en 2025.