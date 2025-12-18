Colapinto, ignorado por Verstappen a la hora de elegir a los mejores novatos de la Fórmula 1

La F1 2025 fue una temporada con muchos novatos en gran parte de las escuderías. Un año que significó el fin de una era en el deporte y la transición a todos los cambios que llegarán en el 2026. En ese contexto, hasta siete pilotos con mínima experiencia se alinearon en la parrilla: Franco Colapinto, Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Jack Doohan.

Todos tuvieron a Max Verstappen como un referente y se transformó en una especie de mentor para los novatos. “No existía esa figura, y tampoco es que haya pedido serla“, reconoció el neerlandés en una reciente entrevista en Países Bajos, sobre el rol que le dieron los nuevos en la F1.

“Creo que es algo que se da naturalmente, los chicos vienen del mundo del sim racing, donde nos conocemos todos con todos, lo cual te da mayor conexión. Y si bien son un tanto más jóvenes que yo, son muy buenos chicos, con los que me llevé muy bien de inmediato”, explicó Max, un referente de apenas 28 años.

La hora de dar nombres: Colapinto, out

Cuando llegó la hora de dar nombres, Verstappen afirmó: «Creo que (Gabriel) Bortoleto, en términos de potencial, junto con Kimi (Antonelli), son los dos con más talento natural. Eso es lo que yo, personalmente, pienso”, afirmó el flamante subcampeón de la categoría máxima. De lado quedaron Colapinto, Lawson, que fue compañero de Verstappen en las primeras carreras y también Hadjar, quien lo acompañará en Red Bull en 2026.

El argentino, que está en la antesala de una temporada clave, ratificado como piloto de Alpine, seguramente tomará nota y redoblará los esfuerzos para justificar por qué se ganó el lugar entre los mejores y, claro, intentará que el gran Max lo tenga en cuenta.