Depo Viedma dejó la piel, igualó la serie con San Isidro y va por otro impacto en la Liga Argentina

Festejo a full enel Cayetano Arias y no es para menos. El equipo capitalino empató la serie y va por más. (Marcos Aramburu)

En un Cayetano Arias colmado y con un a puro festejo, Deportivo Viedma venció a San Isidro por 73-67 y dejó abierta la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de básquet 25-26. El conjunto rionegrino mostró carácter, intensidad y mucha entrega para quedarse con un triunfo clave y forzar el quinto juego, que se disputará el martes 12 de mayo, en San Francisco.

El quinteto de Guillermo Bogliacno ya sabe lo que es ganar de visitante en esa edición de la liga y por eso hay derecho a soñar. Lo hizo ante Centenario, repitió ante Provincial y ahora buscará otra impacto en tierra cordobesa. De movida, los cuatro juegos demostaron que es una llave muy parejo y que se definirá por detalles.

Cáceres le prestó el cartel de goleador a Merchat, que la rompió toda y fue el mejor. (Marcos Aramburu)

San Isidro marco la diferencia en la primera mitad

El encuentro comenzó muy disputado, con Viedma más efectivo, pero el equipo visitante a la expectativa. El local perdió efectividad en el cierre del parcial, San Isidro lo aprovechó para sacar la primera diferencia en el partido: 25-19.

En el segundo, el conjunto cordobés tuvo un buen arranque y sacó una brecha de 11 (22-33). Pero Viedma reaccionó rápidamente: movió el banco, encontró dinamismo en las transiciones y logró igualar el marcador para luego pasar al frente por la mínima (36-35). Finalmente, San Isidro se fue al descanso arriba por un punto: 38-39, tras un parcial de 19-14.

Viedma se mantuvo atiro y lo dio vuelta en el último

Luego del entretiempo, la visita continuó desplegando un gran juego y sostuvo la ventaja. Por su parte, Viedma peleó cada pelota e intentó mantenerse cerca, aunque no logró revertir el resultado del parcial. Así, San Isidro cerró el tercer cuarto arriba 55-58, luego de ganar el segmento por 17-19.

En el último período apareció la mejor versión del equipo dirigido por Bogliacino. Con una estrategia táctica clara y el empuje de su gente, Viedma aprovechó los errores de San Isidro, encontró soluciones en la pintura y dio vuelta la historia. Con el 73-67 la serie quedo empatada y ahora todo se drfinirá en la ciudad corodbesa.

Jeffrey Merchant, con 23 puntos y 9 puntos, fue el mejor de la cancha y alcanzó una valoración de 34. Nicolás Paletta (17), Luciano Cáceres (10) y Alfredo Ventura (10) alcanzron el doble dígito y también fueron determinantes. Nahuel Buchaillot (16) y Lautaro Mare (11) sobresalieron en la visita.