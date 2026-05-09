Créditos hipotecarios en Neuquén: esperan otorgar 1.500 para el 2027

Una vez presentada la línea de créditos hipotecarios en Neuquén, se estima que para el 2027 el plan alcance a los 1.500 beneficiados. Los montos para la construcción de la casa propia son de hasta $150 milones. La posibilidad de acceder a la línea crediticia con la escritura en trámite con una certificación del Registro de la Propiedad Inmueble -RPI– es otro de los convenios firmados y anunciados por el gobierno provincial.

Después de la presentación de las líneas de créditos hipotecarios el viernes, por parte del gobernador Rolando Figueroa, se conocieron más aspectos sobre sus características. La ministra de Infraestuctura, Tanya Bertoldi se explayó sobre cómo será la operatoria para quienes no tienen la escritura de su terreno, una de las condiciones para acceder al financiamiento.

«Diseñamos una línea de crédito que pusimos en marcha el viernes- Firmamos un acuerdo con el RPI (Registro de la Propiedad Inmueble) para considerar válida la escritura que ya está en trámite», explicó Bertoldi.

«No vamos a esperar a que termine ese proceso burocrático; con la inscripción del proceso ya pueden acceder a los créditos de construcción», agregó. Más adelante, la funcionaria detalló que la línea «no es cerrada» y que se irá adaptando a los requerimientos que surjan. Las y los vecinos tendrán sus particularidades y se podrán aplicar excepciones sobre las que se trabajará, apuntó Bertoldi.

La perspectiva para el 2027 es que se puedan financiar y habilitar 1.500 líneas crediticias, acotó la ministra de Infraestructura. En este escenario, se busca la construcción de la vivienda por parte las familias (no contempla créditos para ampliaciones o la compra) y que se genere una reactivación en los mercados locales.

«Queremos que los vecinos compren los materiales en los corralones de la zona para dinamizar las economías locales», apuntó. Se busca además que se potencie el trabajo.

Bertoldi indicó que las tres líneas presentadas el viernes, no son las únicas porque el programa Neuquén Habita que se puso en marcha en diciembre de 2025 incluye, por ejemplo, desarrollos de loteo con servicios y obras de viviendas unifamiliares y multifamiliares.

Las casas para adultos mayores

La falta de viviendas también alcanza a los adultos mayores. Según describió la funcionaria provincial, se pensó en «soluciones habitacionales» para este sector, desde el año pasado.

«Ya tenemos en marcha un complejo habitacional exclusivo para ellos; la semana que viene lo vamos a recorrer con el gobernador (Rolando Figueroa) y el intendente (Mariano Gaido) en la región de la Confluencia», subrayó.

Para este año comenzará a ejecutarse un complejo por cada una de las regiones de la provincia. «Entendemos que Neuquén es diverso y la provincia, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, tiene que proponer soluciones que respondan a esas particularidades climáticas y regionales».

En Cutral Co un complejo de estas características fue inaugurado en 2024 y en Plaza Huincul está proyectado uno similar en el loteo del parque Perito Moreno.

Finalmente, se recordó que entre los requisitos para acceder a los créditos son tener entre 18 y 65 años; demostrar ingresos (incluye monotributistas); la hipoteca se realiza sobbre el terreno, sin garantías salariales de familiares directos. Se deben inscribir en el Registro Único Provincial de la Vivienda, Ruprovi.

Por último, la ministra de Infraestructura refirió que el techo propio «siempre es un tema central en las encuestas y en la calle». Remarcó que el déficit habitacional «es lo más triste» y recordó que Neuquén Hábitat tiene 10 programas en simultáneo.