Se viene el octavo Half de La Costa en El Cóndor con la participación de 250 atletas

Ya comenzó la cuenta regresiva para una fiesta de atletismo en el Cóndor. (Crédito: Gobierno de Río Negro)

Este fin de semana se llevará a cabo la octava edición del triatlón Half Camino de La Costa en el balnerario el Cóndor, con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de la provincia.

La competencia se realizará en la ruta Provincial 1 y su largada está prevista para este sábado 14 de febrero a las 8. Será en la exigente modalidad half, y los competidores deberán superar 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de pedestrismo.

(Crédito: Gobierno de Río Negro).

Por otro lado, el domingo 15 será el turno de la carrera sprint, desde las 9, y contará con 750 mts de nado, 20 km en bicicleta y 5 km a pie.

En total, ya está confirmada la participacion de 250 atletas, entre hombres y mujeres, provenientes de disitntos puntos del país. 170 dirán presente el sábado y 80 el domingo.

Además, previo a la prueba del sábado, este viernes 13 en la Colonia de Deporte del balnerario El Cóndor, ubicada en la calle 65 entre 80 y 120, se realizará la entrega de kits y, posteriormente, la charla técnica, pactada para las 18:30.

En 2025 el bahiense Pablo Bien se quedó con el Half en un tiempo de 3h20m55s, mientras que Romina Palacio, oriunda de Haedo, fue la mejor de las mujeres con 3h57m26s.