Depo Viedma le ganó una «final» a Centenario y aseguró la localía en los play offs

En un Cayetano Arias colmado, Deportivo Viedma venció a Centenario por 92-85 y, con el octavo puesto en la Conferencia Sur, se aseguró la localía en el primer cruce de play offs. Fue un duelo electrizante, atravesado por la intensidad, el roce y decisiones arbitrales que marcaron el pulso del juego, en la última función de la fase regular para el equipo capitalino.

El quinteto rionegrino, que mejoró de manera considerable en este 2026, cerró con un registro de 18 triunfos y 14 derrotas; mientras que los de Venado Tuerto, rivales directos en esa lucha por el octavo puesto, bajaron a 16-15. Fue una «final» y la ganó Viedma.

Cáceres fue uno de los puntos altos en el quinteto rionegrino. (Marcos Aramburu)

Ventaja de la visita, gran reacción del local

El inicio fue parejo, con ambos equipos mostrando buenas intenciones. Centenario logró imponer una circulación dinámica que le permitió adelantarse y sacar una ventaja de seis (7-13). Sin embargo, los ajustes desde el banco local, encabezados por Guillermo Bogliacino, torcieron la historia: Viedma apostó a ofensivas largas, precisas, con pases de gran calidad, igualó en 13 y luego tomó el control para cerrar el primer cuarto con autoridad (27-16).

El segundo parcial mantuvo a Viedma al frente, aunque el desarrollo se vio abruptamente condicionado por decisiones arbitrales determinantes. A falta de 7:26, Jeffrey Merchant fue expulsado y, apenas un minuto después, la terna decidió también la salida de Bogliacino, en una secuencia que elevó la tensión dentro y fuera de la cancha. Lejos de desmoronarse, el Depo respondió con carácter: sostuvo la intensidad, peleó cada pelota y llegó a sacar una máxima de 18 puntos (49-31), para irse al descanso arriba 50-37 (parcial 23-21).

Viedma sostuvo la diferencia

Tras el entretiempo, Centenario reaccionó. Con mayor control del balón y juego colectivo, comenzó a descontar mientras el clima seguía subiendo de temperatura. A falta de 1:22 del tercer cuarto, el partido volvió a desbordarse: tras una serie de empujones entre jugadores de ambos equipos, los árbitros sancionaron nuevas expulsiones, esta vez para Valentín Lengyel y Alfredo Ventura en Viedma. En ese contexto cargado, el local logró sostenerse y se quedó con el tercer cuarto por 72-66 (22-29).

El cierre fue dramático. Centenario encontró efectividad desde el perímetro y, con un buen funcionamiento colectivo, logró igualar el marcador en 84. Pero Viedma no se quebró. Con una defensa firme y la cabeza fría en los instantes decisivos, supo administrar el reloj y golpear en los momentos justos para quedarse con una victoria clave por 92-85, en una noche tan intensa como inolvidable.

Los destacados y lo que viene

Por el lado de Viedma sobresalieron Nicolás Paletta, con 21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, y Luciano Cáceres, con 20 anotaciones. También se destacaron Lucas González, con 18, y Bernardo Ossela, con 12. En la visita se destacó Matías Aristu, con 20.

Ahora, Viedma aguardará la confirmación de su rival y la fecha de inicio de los play offs, que comenzarán en los primeros días de abril.