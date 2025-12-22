Depo Viedma no pudo con Provincial, en la última función del año de la Liga Argentina

El equipo rionegrino fue de mayor a menor ante los rosarinos, que son los únicos punteros del Sur. (Fotos Marcos Aramburu)

Deportivo Viedma chocó contra el líder de la Conferencia Sur y perdió en su última presentación del año en la Liga Argentina de básquet. Provincial de Rosario se hizo fuerte en el Ángel Cayetano Arias de la capital rionegrina y ganó por 93-73. De esta forma, el equipo de Guillermo Bogliacino cerró con registro de 6 triunfos y 7 derrotas. Ahora se viene un descanso y la reanudación de la competencia está prevista para mediados de enero.

Tras un comienzo favorable al local, el conjunto rosarino reaccionó, equilibró el trámite antes del descanso y fue ampliamente superior en el tercer cuarto, donde marcó la diferencia con un juego colectivo contundente y gran efectividad desde el perímetro, para luego controlar el cierre y asegurar el triunfo.

Paridad durante la primera mitad

El inicio del encuentro mostró a Depo sólido en el manejo del balón, con posesiones dinámicas que le permitieron sacar rápidamente una ventaja de nueve puntos (16-7). Sin embargo, sobre el cierre del primer cuarto, Provincial reaccionó con un juego más ágil y efectivo para achicar la diferencia y cerrar el parcial apenas abajo por 20-19.

En el segundo período, el conjunto rosarino apostó a ofensivas más agresivas y aprovechó errores del local para igualar el marcador y pasar al frente en los minutos finales de la primera mitad. No obstante, Nicolás Paletta convirtió dos puntos clave antes de la chicharra, y Deportivo Viedma se fue al descanso arriba por la mínima: 46-45 (parcial 26-26).

Todo de Provincial en el complemento

Tras el entretiempo, Provincial salió decidido y desplegó un juego colectivo arrollador, con gran efectividad desde el perímetro. Depo no encontró respuestas y sufrió un contundente tercer cuarto, que quedó en manos de la visita por 33-12, para pasar al frente en el marcador 78-58.

En el tramo final, Deportivo Viedma no logró reaccionar, cometió errores no forzados y no pudo descontar la diferencia. Provincial, sólido y efectivo, cerró una noche perfecta y se quedó con el triunfo por 93-73, llegando a su octavo al hilo, diez en sus últimos once, y cerrando el año como puntero de la Sur con registro de 11-2.

En Provincial se destacó Alvaro Chervo sumó 20 puntos y también con 20 lo acompañó Abraham Barahona. Por el lado de Deportivo Viedma sobresalieron Nicolás Paletta con 12 puntos y escoltado por Lucas González también con 12.

Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino tendrán unos días de descanso antes de retomar la competencia el próximo 16 de enero, cuando visiten a Centenario de Venado Tuerto, en Santa Fe.