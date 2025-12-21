Pacífico no dejó dudas en el quinto punto y es campeón del PreFederal 2025
Venció a Pérfora por un claro 81-61 y recuperó la corona. Es el primer bicampeón del certamen.
Pacífico hizo valer su localía, venció con claridad a Pérfora por 81-61 y se coronó campeón del torneo PreFederal de básquet. En un Viejo Ramírez que estuvo a pleno, el Decano sacó diferencias de entrada y liquidó la serie final por 3-2. Así, le arrbató la corona al Verde, que había sido el mejor en la temporada pasada.
El equipo capitalino, que terminó invicto en su cancha, se transformó en el primer bicampeón bajo esta denominación, porque había festejado en 2022. Antes, lo había hecho Petrolero Argentino (2021) y después, Centro Español (2023) y Pérfora (2024).
Variantes ofensivas
Cuatro jugadores anotaron de entrada en el Decano y fue toda una señal de lo que ocurrió durante el partido. Marco Roumec anotó un triple, el tablero quedó 19-11 y a partir de ahí el local controló ese comienzo. Mantuvo el ritmo, defendió mejor y por eso no extraño que la ventaja aumentara hasta el descanso largo: 47-31.
La historia no cambió demasiado en la segunda mitad y se mantuvo esa tendencia de goleo repartido en el local, a tal punto que siete jugadores terminaron en doble dígito, con Giuliano Sasso como máximo anotador, con 14. En el Verde, toda la responsabilidad recayó en Nahuel Vicentín, goleador de la noche con 24.
La comparativa
La diferencia más sustancial estuvo en los lanzamientos de triples, porque Pérfora anotó apenas 4 sobre 24 intentos (17%). Sin descollar, a Pacífico le alcanzó con un 33% (11-33). El local prevaleció en los rebotes (40-33), con Gustavo Maranguello como líder en ese rubro, ya que capturó 18. Además, a Pérfora le pitaron 7 personales más (18-11) y el local marcó diferencias en los recuperos 15-11.
La síntesis
Pacífico (81): Lucas Romera 10, Matías Stanic 12, Marco Roumec 11, Gustavo Maranguello 12, Sebastián Godoy 12 (FI), Giuliano Sasso 14, Alex Soria 10, Benjamín Agorreca, Joaquín Penico, Gabriel Dannunzio. DT: Maximiliano Rubio
Pérfora (61): Santiago Candia 2, Julián Ruíz 3, Luca Chiapella 12, Nahuel Vicentín 24, Jeremías Fernández 6 (FI), Ignacio Claris 10, Augusto Rossi 4. DT: Fernando Claris
Parciales: 27-16, 47-31 y 66-49
Cancha: Viejo Ramírez, Neuquén
Comentarios