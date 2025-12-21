Pacífico no dejó dudas en el quinto punto y es campeón del PreFederal 2025

Pacífico hizo valer su localía, venció con claridad a Pérfora por 81-61 y se coronó campeón del torneo PreFederal de básquet. En un Viejo Ramírez que estuvo a pleno, el Decano sacó diferencias de entrada y liquidó la serie final por 3-2. Así, le arrbató la corona al Verde, que había sido el mejor en la temporada pasada.

El equipo capitalino, que terminó invicto en su cancha, se transformó en el primer bicampeón bajo esta denominación, porque había festejado en 2022. Antes, lo había hecho Petrolero Argentino (2021) y después, Centro Español (2023) y Pérfora (2024).

Pantera Godoy, director de los festejos desde el aro. Había sido campeón en 2022 y repitió. (Oscar Livera)

Variantes ofensivas

Cuatro jugadores anotaron de entrada en el Decano y fue toda una señal de lo que ocurrió durante el partido. Marco Roumec anotó un triple, el tablero quedó 19-11 y a partir de ahí el local controló ese comienzo. Mantuvo el ritmo, defendió mejor y por eso no extraño que la ventaja aumentara hasta el descanso largo: 47-31.

Roumec, camino a la canasta luego de pasar a Rossi. (Oscar Livera)

La historia no cambió demasiado en la segunda mitad y se mantuvo esa tendencia de goleo repartido en el local, a tal punto que siete jugadores terminaron en doble dígito, con Giuliano Sasso como máximo anotador, con 14. En el Verde, toda la responsabilidad recayó en Nahuel Vicentín, goleador de la noche con 24.

Stanic fue uno de los tantos puntos altos en el Decano. (Oscar Livera)

Soria volvió y fue campeón. Vicentín jugó un gran partido, pero no alcanzó. (Oscar Livera)

La comparativa

La diferencia más sustancial estuvo en los lanzamientos de triples, porque Pérfora anotó apenas 4 sobre 24 intentos (17%). Sin descollar, a Pacífico le alcanzó con un 33% (11-33). El local prevaleció en los rebotes (40-33), con Gustavo Maranguello como líder en ese rubro, ya que capturó 18. Además, a Pérfora le pitaron 7 personales más (18-11) y el local marcó diferencias en los recuperos 15-11.

El capitán Romera cerró un muy buen torneo con el Decano. (Oscar Livera)

La síntesis

Pacífico (81): Lucas Romera 10, Matías Stanic 12, Marco Roumec 11, Gustavo Maranguello 12, Sebastián Godoy 12 (FI), Giuliano Sasso 14, Alex Soria 10, Benjamín Agorreca, Joaquín Penico, Gabriel Dannunzio. DT: Maximiliano Rubio

Pérfora (61): Santiago Candia 2, Julián Ruíz 3, Luca Chiapella 12, Nahuel Vicentín 24, Jeremías Fernández 6 (FI), Ignacio Claris 10, Augusto Rossi 4. DT: Fernando Claris

Parciales: 27-16, 47-31 y 66-49

Cancha: Viejo Ramírez, Neuquén