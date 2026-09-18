En vivo: Cipolletti le gana a Juventud Antoniana y se acerca a los cuartos de final del Federal A

Cipolletti le gana 2 a 0 a Juventud Antoniana en Salta y, por ahora, logra el triunfo que le da la clasificación a los cuartos de final por el primer ascenso en el Federal A.

Cipo se adelantó a los 18 minutos con un nuevo gol de Andrés Almirón. Como ante Olimpo en Bahía, el volante probó de lejos y, con la complicidad del arquero Juan Cruz Nadal, anotó el 1 a 0.

Antoniana dominó en los minutos siguientes con un par de llegadas pero el Albinegro pudo aumentar la ventaja en un contraataque muy preciso a los 40 minutos.

Gonzalo Lucero le puso un gran pase en profundidad a Almirón que buscó el centro al medio. La pelota se desvió y le quedó a Nicolás Peralta que marcó el 2 a 0 al definir al primer palo.

El local ya está eliminado y jugará los playoffs por el segundo boleto. El Albinegro intentará aprovechar eso y obtener la victoria que ya lo ponga en la siguiente instancia.

Si gana clasifica sin depender de otros resultados. Si empata o pierde deberá esperar los otros encuentros que completen la fecha el domingo. El partido tiene transmisión exclusiva de LPF Play, la plataforma de streaming de la AFA.

Para este encuentro, volvió al equipo Nehuén García que viene de cumplir la suspensión por cinco amarillas. También regresa Federico Acevedo, tras arreglar su conflicto contractual con el club.

Cipo forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

Juventud Antoniana salió con: Juan Cruz Nadal; Agustín Costilla, Isaac Monti, Facundo Fernández, Emiliano Cari; Joaquín Iturrieta, Maximiliano Vargas, Tomás Assennato, Tadeo Marchiori; Matías Vicedo y Genaro Bracamonte.