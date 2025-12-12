Deportivo Viedma metió un triunfo clave ante Pico FC y escala en la Liga Argentina de básquet

Petre se gana minutos y los aprovecha al máximo. Tuvo una gran planilla ante los pampeanos. (Marcos Aramburu)

Deportivo Viedma se quedó con un partido durísimo y muy friccionado ante Pico FC, por 87-72. Fue un triunfo vital para el equipo rionegrino, que consiguió su quinta victoria en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet y quedó a un juego de equilibrar su récord, que ahora es de 5-6. Lisandro Fernández, con 27 puntos, fue el mejor del vencedor y de la noche en el Cayetano Arias.

Desde el arranque, el equipo viedmense marcó el ritmo con un juego colectivo sólido. El quinteto pampeano intentó responder y se mantuvo en partido, pero sus imprecisiones en ataque le impidieron dar el golpe. Con autoridad, Depo se adueñó del primer cuarto por 24-18, haciendo valer su localía.

El segundo período fue más desprolijo, cargado de errores y faltas que frenaron el ritmo del encuentro. Aun así, Viedma logró sostener la ventaja y se fue al descanso arriba por 44-39, tras un parcial de 20-11. Por la diferencia corta, el duelo quedó con interrogantes de cara a la segunda mitad.

Fernandez fue el goleador de la noche en el Poli. (Marcos Aramburu)

Más paridad en el tercero, contundencia local en el cuarto

Luego el entretiempo, ambos equipos sintieron la fricción del juego y les costó retomar intensidad. Pico aprovechó algunos desajustes del local para acortar la diferencia y cerrar el tercer cuarto 58-55 (14-16), con la ilusion de terminar de revertir la historia.

En los diez minutos finales, Depo volvió a tomar el control. Con posesiones largas, cabeza fría y buena administración del juego, manejó los tiempos y terminó inclinando la balanza a su favor. Cerró la noche con un contundente 87-72, alcanzando la máxima diferencia del partido: +15 puntos. Una victoria trabajada, intensa y muy necesaria para seguir creciendo en la temporada.

Además de la gran producción de Lisandro Fernandez, Amen J. Cheeseman sumó 20 tantos y hubo una gran planilla del U21 Joaquín Petre, quien terminó con 10 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Luciano Cáceres, con 13, fue el cuarto jugador que llegó al doble dígito. En la visita sobresalió Rodrigo Sánchez, con 15.

Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino se medirán con Ciclista Juninense, el lunes 15 a las 21, otra vez en el Ángel Cayetano Arias. Ahí buscará emparejar la producción (6-6) para seguir en levantada.