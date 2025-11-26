Día de prensa en Boca: los consejos de Riquelme y los elogios a Úbeda y Paredes

Tal como sucedió en la semana posterior al Superclásico, el predio donde entrena el Xeneize volvió a abrir sus puertas para una nueva rueda de prensa. En esta ocasión, Juan Barinaga, Agustín Marchesín y Carlos Palacios fueron los protagonistas en la antesala de los cuartos de final del Torneo Clausura ante Argentinos Juniors.

Marchesín, que viene de atajar un penal decisivo ante Talleres, destacó el trabajo del entrenador y afirmó que “es verdad lo que dijo Paredes: Úbeda tiene cosas parecidas a Scaloni; escucha al jugador, lo apoya y da confianza”. También analizó su presente y contó que “el jugador con confianza se nota”. Explicó que, después de la lesión, le costó recuperar ritmo, pero hoy se siente bien gracias al respaldo del plantel: “Mis compañeros, el CT y los dirigentes me dan confianza. Es un grupo muy sano y estamos en un momento muy lindo del equipo”, aseguró.

En la misma línea, Barinaga elogió al Sifón y consideró que “Úbeda se hizo cargo del plantel y lo está haciendo excelente; se encontró un feeling, llega mucho a nosotros y te habla con sinceridad como lo hacía Miguel (Russo)”. Destacó que recuperó la confianza con este cuerpo técnico, ya que cuando dirigía Fernando Gago sumó muy pocos minutos: “el jugador necesita mucha confianza, que el DT y el CT te den tiempo y apoyo es muy importante”.

Por su parte, Palacios analizó su rendimiento y su adaptación a una posición nueva para él. Señaló: “Me vengo sintiendo súper bien en una posición nueva, tratando de cumplir lo que me pide el profe y ayudar a mis compañeros tanto para defender como para atacar”. Admitió que disfruta más cuando tiene la pelota, pero que “toca sacrificarme por el equipo, así como mis compañeros por mí”.

El chileno también hizo autocrítica sobre su falta de gol: “Me recrimino que me falta convertir; el otro día (ante Talleres) que llegué más al área tuve dos chances y me gustaría comenzar a convertir”. Además, reveló que suele pedirle consejos al presidente del club: “A veces converso con el 10 (Riquelme) para ver qué se puede mejorar; siempre me dice cosas y me ayuda tanto afuera como acá adentro”, afirmó.

Los elogios al capitán

Leandro Paredes fue otro de los ejes de la conferencia. Marchesín destacó su influencia y aseguró: “Paredes le da un plus fundamental al equipo; tenemos referentes que tiran siempre para adelante, él, Cavani y Herrera, vivieron cosas significativas y tratamos de apoyarnos en ellos”. Barinaga coincidió: “nos da jerarquía, calidad y resuelve todo el tiempo; ayuda mucho en el juego”

Palacios también lo elogió y contó los consejos que recibe dentro de la cancha. Explicó que “Lea (Paredes) es un jugador que siempre encuentra un pase filtrado, siempre me dice que busque los espacios libres que la pelota me va a llegar. Trato de posicionarme para asociarme con él, con el Chelito (Delgado), todos sabemos la clase de jugador que es».