Incendio fatal en Junín de los Andes: encontraron a un hombre muerto dentro de una vivienda este domingo

Una trágica tarde se vivió en Junín de los Andes este domingo 10 de mayo. Un hombre fue hallado muerto en su vivienda después de un abrumador incendio. Investigan las circunstancias del siniestr.

Según informaron desde bomberos voluntarios de Junín de los Andes a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 16:20 en una propiedad ubicada en la calle 17 de octubre, en el sector 150 Viviendas del barrio Primeros Pobladores.

Allí, se produjo un incendio en una vivienda de dos plantas, que contaba con una ampliación en la parte trasera del terreno.

Los propios vecinos lograron evacuar a una joven menor de edad del lugar y, una vez que acudieron las autoridades, alertaron sobre la presencia de una persona en el interior del hogar.

Unas tres dotaciones de bomberos intervinieron en el sector. Sin embargo, el primer intento de búsqueda no tuvo resultados positivos por la cantidad de humo.

De forma exterior el cuerpo bomberil trabajó para sofocar las llamas y, una vez que se controló más el incendio, se volvieron a realizar tareas de rastrillaje dentro de la vivienda, que concluyeron con el hallazgo de un hombre sin vida en la parte trasera de la vivienda afectada.

Investigan las circunstancias del fatal incendio en Junín de los Andes

Los trabajos para extinguir el incendio se extendieron hasta las 18 y reportaron que se registraron daños parciales en un 50% de la propiedad.

Por otra parte, intervino en el lugar la dirección de Bomberos de Chapelco, que encabeza los trabajos de investigación sobre el origen del siniestro.