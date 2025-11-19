Dolor en Cipolletti: murió Luis Amorone

Luis Amorone llegó a Cipolletti con el cartel de haber jugado en River y rápidamente se metió en el bolsillo a la hinchada Albinegra. Tuvo dos etapas en el club y se quedó en la ciudad hasta sus últimas horas. El Cabezón murió el martes a la noche y dejó una marca en el fútbol regional. Tenía 68 años.

Defensor central, llegó a Cipolletti en 1978 luego de un paso por Estudiantes de La Plata. Se quedó hasta 1981, cuando jugó para Almirante Brown los torneos de ascenso. Volvió en 1986 y formó parte del equipo que estuvo muy cerca de subir a primera, con Cacho Cadars como DT y nombres como Marcelo Yorno, Guillermo Rivarola, El Flaco Nardoni y Juan Ramón Comas, entre otros.

Papá del Pato y siempre cerca de Cipo

Después de su retiro, Luis Alberto Amorone se quedó a vivir en Cipolletti y le trasladó su pasión por el fútbol y el Albinegro a su hijo Maximiliano. El popular Pato eligió otro puesto, fue un potente delantero y también dejó su marca. Ambos, además, transitaron diferentes etapas como entrenadores en la entidad Albinegra.

Luis dejó una marca en Cipo.

El Cabezón, sin dudas, se metió en ese selecto grupo de duros marcadores centrales que hicieron la diferencia en el fútbol de la zona, junto al Indio Solari Gil, Rivarola y Rubén Acevedo, todas piezas vitales de ese equipo que le peleó mano a mano el ascenso a Mandiyú de Corrientes.

Cipo, La Fragata y Copa Libertadores con River

De acuerdo a la info de Base de datos del fútbol argentino, Luis Amorone (Capital Federal, 10 de febrero de 1957) jugó un total de 264 partidos y la camiseta que más vistió fue la de Almirtante Brown, con 157 encuentros. En el Albinegro disputó 76 encuentros y anotó un gol. Su planilla estadística también registra 22 cotejos en Estudiantes de La Plata y 1 en atlante.

Y en el caso de River, donde empezó su carrera, hay un dato revelador: jugó dos partidos de la Copa Libertadores 1977. En total fueron 8 presencias con la Banda, en el recordado equipo de 1975, que se coronó campeón después de 18 años de sequía.