Programación de la 38° fecha de la Liga Confluencia: empieza el miércoles con seis adelantos

Este miércoles comienza una nueva fecha de la Liga Confluencia. Como ya es habitual, varios partidos se adelantan y se disputan entre semana por la participación de seis clubes en el Regional Amateur. A falta de solo 5 partidos, quedan muchas cosas por definir.

Será una jornada nocturna. En Cinco Saltos, Maracacinho (35 puntos) recibirá a La Amistad (89) en un choque de opuestos. Los locales vienen de descender en la fecha pasada y el equipo cipoleño llega puntero en la liga y clasificado a la siguiente fase del Regional Amateur.

Atlético Regina (89), el otro líder, se medirá en un duro encuentro a Argentinos del Norte. El Albo, que ya se clasificó en el Regional pero debe definir su puesto, se verá las caras contra el Carcelero que ya está afuera de la competencia nacional, en un duelo que siempre es picante, tanto en el campo de juego como en las tribunas.

En La Pampa, Petroleros (64) buscará la permanencia en la categoría frente a Deportivo Roca (71). El equipo debutante está a solo una victoria de asegurarse jugar la «A» en el 2026. Por otro lado, los dirigidos por Martín Medina ya están sin chances de título en la Confluencia y ponen todos sus cañones en el Regional.

Además, en La Mejor del Valle se encontrarán Unión AP (59) y San Isidro (22). El Mago, que salvo un milagro se meterá en la siguiente ronda del Regional, tratará en las últimas fechas de cerrar de buena manera la temporada.

También habrá acción en Barda del Medio, ya que Pillmatún (51) visitará a Obrero Dique (13). Pillma, que ya quedó afuera del TRFA, pelea por la permanencia y hasta ahora es el último equipo que se estaría salvando.

En el único partido del jueves, San Martín (59) se enfrentará a CIMAC (66). El conjunto cipoleño está octavo y tiene como objetivo terminar lo más arriba en el campeonato. Por otro lado, el equipo roquense se ubica 4° y ya se aseguró la A en 2026.

La programación de los adelantos de la 38° fecha

Miércoles 19 de noviembre:

Maracacinho vs La Amistad – 21:00

Petroleros vs Deportivo Roca – 21:00

Atlético Regina vs Argentinos del Norte – 21:30

Unión AP vs San Isidro – 22:00

Obrero Dique vs Pillmatún – 22:00

Jueves 20 de noviembre:

San Martín vs CIMAC – 22:00

¿Quiénes jugarán la A y la B?

A partir de 2026, la Liga Confluencia se dividirá en dos categorías: la «A» y la «B». Luego de que se confirmara este nuevo formato, se decidió que los últimos 8 equipos de este 2025 jugarían la primera edición de la segunda categoría. Además, se le sumarán algunos clubes que volverán a la competencia, como Chichinales, o algunos que harán su debut.

Los equipos confirmados en la A:

Atlético Regina

La Amistad

Deportivo Roca

CIMAC

Los equipos confirmados en la B:

Maracacinho

San Carlos

Alto Valle

San Sebastián

San Isidro

Obrero Dique