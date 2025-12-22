Dos argentinos son campeones del Mundial de Clubes de vóley

Agustín Loser y Sebastián Solé, dos que saben de grandes veladas con la Selección Argentina, fueron vitales en la obtención de Perugia en el Mundial de Clubes de vóley. El equipo italiano venció en la final a Osaka Bluteon de Japón, por un categórico 3-0 (parciales de 25-20, 25-21 y 29-27).

Para ratificar el gran nivel, los dos fueron incluidos en el sexteto ideal del torneo y, por ende, fueron los mejores centrales de la competencia, que se desarrolló en la ciudad brasileña de Belem. Loser, de 28 años y nacido en General Alvear (Mendoza), terminó con 9 puntos (6 de ataque y 3 de bloqueo), mientras que el rosarino Solé, de 34, registró 5 (3 de ataque y 2 de bloqueo).

El experimentado Solé y Loser fueron los mejores centrales del Mundial. (FIVB)

El equipo italiano es una potencia

Perugia se quedó con el título de la Champions League de Vóley en mayo pasado y por eso accedió de forma directa a este certamen. El rival de la final ya se había cruzado en el camino de los italianos, en la fase de grupos y también fue victoria para el campeón, pero por 3-2.

Con este título, Perugia llegó a su tercer Mundial de Clubes, tras haberse quedado con las ediciones 2022 y 2023. El Aluron Warta de Polonia venció por 3-0 al Renata de Brasil y se quedó con el tercer lugar del Mundial de Clubes. En el equipo local hay doble presencia argentina: el ex Gigantes del Sur, Bruno Lima, y el DT Horacio Dileo.

UPCN San Juan Vóley fue el único equipo que alguna vez se subió al podio en este certamen. Ocurrió en 2014 y 2015 cuando, en ambas ocasiones, se quedó con la medalla de bronce.