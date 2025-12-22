El Turco Mohamed y sus ganas de dirigir a Boca: «Me gustaría tener la chance»

El Turco Mohamed fue bicampeón de la liga de México en Toluca.

Antonio Mohamed estuvo más de una vez en el radar de Boca y ahora volvió a candidatearse al expresar sus ganas de tener una chance.

El Turco viene de ser bicampeón de la liga de México con Toluca. Sobre la ilusión de dirigir algún día al Xeneize, el técnico comentó: «Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca. No me llamaron nunca, solo sondeos de allegados. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva».

«Obviamente a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden», agregó el entrenador.

🎙️ Antonio Mohamed charló mano a mano con TyC Sports luego de una temporada con cuatro consagraciones en México y afirmó con contundencia: "ES EL MEJOR AÑO COMO TÉCNICO DE MI CARRERA" pic.twitter.com/47rOnRmU8y — TyC Sports (@TyCSports) December 22, 2025

Más allá de esa posibilidad, Mohamed aclaró que en Toluca firmó “un contrato por dos años, con la posibilidad de acordar una salida en julio” y que “después del Mundial nos sentaremos a analizar y tomaremos la decisión que sea conveniente para ambas partes”.

En México, ganó cinco veces la liga y lo hizo con cuatro equipos distintos: Tijuana, América, Monterrey y dos veces con Toluca. «Es el mejor año como técnico de mi carrera», expresó el Turco.

Boca todavía no confirmó la continuidad de Úbeda

Con la continuidad de Claudio Úbeda aún no definida, todavia existe la chance de un cambio de timón aunque los plazos se acortan.

Boca empezará su pretemporada el 2 de enero y, en el caso de cambiar de entrenador, debería anunciarlo esta semana. Si no se informan novedades, seguirá el Sifón.

El nombre que sonó en las últimas semanas es el de Eduardo Domínguez, campeón del Clausura y el Trofeo de Campeones con Estudiantes. El Pincha intentará retenerlo y lo del Xeneize, por ahora, es solo un rumor.