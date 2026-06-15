Dos bajas mundialistas: River cortaría los préstamos de Matías Viña y Kendry Páez

Tras las contrataciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, River sigue jugando fuerte en este mercado de pases. Stefano Di Carlo anunció que pretende reducir el plantel y ya comenzaron los movimientos de salida.

La primera baja será en el lateral izquierdo. La comisión directiva, junto con Eduardo Coudet, decidió cortar el préstamo de Matías Viña, quien este lunes sería titular en el debut de Uruguay en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita.

Pese a que tuvo algunos buenos partidos, el uruguayo no terminó de convencer al Chacho. Sin embargo, la decisión también responde a una cuestión económica: River tenía una obligación de compra de cinco millones de dólares si el defensor alcanzaba el 50% de los minutos disputados durante el año.

De esta manera, Viña volverá a Flamengo, club dueño de su pase y desde donde había llegado al conjunto de Núñez en enero de este año.

Según trascendió, Kendry Páez podría correr con el mismo destino. El ecuatoriano, que no sumó minutos en el debut mundialista de Ecuador frente a Costa de Marfil, también dejaría el Millonario y regresaría a Chelsea, propietario de su ficha.

Kendry Páez marcó solo un gol en River: fue ante Aldosivi en el Monumental. (Foto: Archivo – Clarín Fotografía)

Más allá de algunos destellos, Páez nunca logró asentarse en River. Además, algunas cuestiones extrafutbolísticas no habrían caído bien en el cuerpo técnico y terminaron relegándolo sobre el cierre del primer semestre.