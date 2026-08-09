Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto: las predicciones para los doce signos en el amor

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Día excelente para reuniones creadoras de ideas y proyectos. Buscarás la compañía de amigos de tu entorno laboral. Amor: Día de discusiones y desencuentros emocionales. Estarás con tendencia al mal humor, evita entrar en disputas innecesarias. Riqueza: No permitas que se lleven el crédito por tu reciente trabajo. Deja claro que no tolerarás este tipo de comportamiento. Bienestar: No hay nada más doloroso que perder un ser querido. Es importante saber que las personas amadas siempre vivirán a través de nuestros recuerdos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Busca controlar tus impulsos. Te verás solitario si continúas manejando los conflictos de la forma en la que lo haces. Amor: No caigas en discusiones verbales innecesarias con tu pareja. Estarás susceptible y cualquier cosa te caerá mal. Riqueza: Te verás sumergido en demoras, errores e incompetencias fuera de tu control que te sacarán completamente de las casillas. Bienestar: No dejes nada para mañana si lo puedes terminar hoy, recuerda que los problemas tienden a aparecer cuando menos lo esperas. Sé cauteloso.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te conviene mostrarte más serio con personas que aún no te conocen bien. No es bueno dejar una imagen equivocada de ti. Amor: Si estás sin pareja, no es conveniente que te involucres con el primero que se te cruce porque lo terminarás lamentando. Riqueza: Alguien te propondrá un negocio que a simple vista parece interesante y muy fructífero. Pero lo mejor es que te asesores bien. Bienestar: No hagas especulaciones acerca de tu dinero porque las cosas nunca salen como las planeas. Ajústate a la realidad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No podrás concluir ciertas responsabilidades a menos que te concientices que no puedes darte el lujo de perder el tiempo. Amor: Deberás aprender a exteriorizar tus pensamientos y opiniones si pretendes una relación duradera y a largo plazo. Riqueza: Tu tendencia exhibicionista y extrovertida está generando ciertos roces con tus pares laborales. Procura aplacarla un poco. Bienestar: No des lugar a la desesperación cuando los problemas te rodeen. Es en esos momentos en los que debes mantener tu mente serena y calma.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Los eventos por los que has transcurrido recientemente te han hecho cambiar tu perspectiva de vida completamente. Recapacita. Amor: Vivirás un encuentro que puede llegar a ser clave en tu vida amorosa futura. Mantente alerta durante la jornada de hoy. Riqueza: Con un nuevo puesto laboral vienen nuevas responsabilidades. Acéptalas debidamente o perderás el fruto de tus esfuerzos. Bienestar: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. Cualquier inconveniente en el que sea usada está garantizado que empeorará.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Cuidado aquellos no listos para iniciar una familia. Día excelente para los que buscan la llegada de la cigüeña. Amor: La alegría y la emoción te desbordan ante una invitación muy esperada, pero mejor trata de ser moderado a la hora de demostrar tus sentimientos. Riqueza: A veces abandonar no es sinónimo de algo negativo. Mucho esfuerzo y empeño en algo que no tiene futuro es en vano. Bienestar: Que tus anteriores decisiones equivocadas no afecten tu confianza en la toma de las futuras. Sólo asegúrate de aprender de tus errores.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Busca mentalizarte positivamente con relación a tu trabajo. Esto te permitirá, al menos, ir un poco más rápido. Amor: Brillarás con luz propia y serás el centro de las miradas y comentarios del sexo opuesto. Saca ventaja de este momento. Riqueza: Estarás en el medio de un altercado entre tu jefe y un compañero laboral, porque te querrán usar para despedirlo. Sé diplomático. Bienestar: Acostúmbrate a ir primero en la fila y no dependas de nadie para alcanzar tus metas. Tú eres todo lo que necesitas para llegar a la cima.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Encontrarás solución a viejos conflictos de interés personal lo que te abrirá toda una nueva gama de oportunidades. Amor: No dejes que una relación maltrecha con los familiares de tu pareja ponga en vilo tu amor por ella. Acepta las cosas como son. Riqueza: No te apresures en concluir tu jornada el día de hoy. Asegúrate de dejar todos tus asuntos correctamente terminados. Bienestar: Buscarás redimir culpas recurriendo a obsequios materiales. Esto traerá aparejado incontables complicaciones. Debes ser precavido al actuar.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu imparcialidad se verá puesta a prueba con acontecimientos que tomarán lugar el día de hoy. Planteos nuevos en la pareja. Amor: Día apropiado para todo tipo de presentaciones. Aprovéchalo para conocer la familia de tu pareja. Da una buena impresión. Riqueza: Cuidado con las decisiones que tomas el día de hoy. Que tu renuencia a los problemas no te juegue una mala pasada. Bienestar: Recuerda que uno no es enteramente responsable por su pasado. Hay experiencias destinadas a hacernos aprender. No juzgues sin antes investigar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La capacidad de confiar en nuestra habilidad de tomar decisiones y ser exacto en ellas depende pura y exclusivamente de nosotros. Amor: No dejes de lado la pareja solo porque la convivencia es difícil. Busca en ti el amor necesario para continuar con este desafío. Riqueza: Te tocará trabajar doble turno el día de hoy debido a que te será imposible terminar tu trabajo durante la mañana. Bienestar: Te será difícil renunciar a ciertas costumbres que son propias de la vida solitaria para dar lugar a la vida en pareja. Tómate tu tiempo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Jornada apropiada para vencer ciertas distancias y traer sensación de bienestar al hogar. Buscarás no cometer errores pasados. Amor: Escucha lo que tu pareja tiene para decir, encontrarás solución a más de un problema si la tomas más en serio. Riqueza: No podrás concluir con tu itinerario durante tu horario laboral por lo que deberás llevar el trabajo a tu casa el día de hoy. Bienestar: Más allá del resultado inmediato que puedas obtener con el uso de mentiras y falsedades, el desenlace será siempre el mismo, la soledad.