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Horóscopo

Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto: las predicciones para los doce signos en el amor

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 9 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Día excelente para reuniones creadoras de ideas y proyectos. Buscarás la compañía de amigos de tu entorno laboral.

Amor: Día de discusiones y desencuentros emocionales. Estarás con tendencia al mal humor, evita entrar en disputas innecesarias.

Riqueza: No permitas que se lleven el crédito por tu reciente trabajo. Deja claro que no tolerarás este tipo de comportamiento.

Bienestar: No hay nada más doloroso que perder un ser querido. Es importante saber que las personas amadas siempre vivirán a través de nuestros recuerdos.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Busca controlar tus impulsos. Te verás solitario si continúas manejando los conflictos de la forma en la que lo haces.

Amor: No caigas en discusiones verbales innecesarias con tu pareja. Estarás susceptible y cualquier cosa te caerá mal.

Riqueza: Te verás sumergido en demoras, errores e incompetencias fuera de tu control que te sacarán completamente de las casillas.

Bienestar: No dejes nada para mañana si lo puedes terminar hoy, recuerda que los problemas tienden a aparecer cuando menos lo esperas. Sé cauteloso.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Te conviene mostrarte más serio con personas que aún no te conocen bien. No es bueno dejar una imagen equivocada de ti.

Amor: Si estás sin pareja, no es conveniente que te involucres con el primero que se te cruce porque lo terminarás lamentando.

Riqueza: Alguien te propondrá un negocio que a simple vista parece interesante y muy fructífero. Pero lo mejor es que te asesores bien.

Bienestar: No hagas especulaciones acerca de tu dinero porque las cosas nunca salen como las planeas. Ajústate a la realidad.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No podrás concluir ciertas responsabilidades a menos que te concientices que no puedes darte el lujo de perder el tiempo.

Amor: Deberás aprender a exteriorizar tus pensamientos y opiniones si pretendes una relación duradera y a largo plazo.

Riqueza: Tu tendencia exhibicionista y extrovertida está generando ciertos roces con tus pares laborales. Procura aplacarla un poco.

Bienestar: No des lugar a la desesperación cuando los problemas te rodeen. Es en esos momentos en los que debes mantener tu mente serena y calma.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Los eventos por los que has transcurrido recientemente te han hecho cambiar tu perspectiva de vida completamente. Recapacita.

Amor: Vivirás un encuentro que puede llegar a ser clave en tu vida amorosa futura. Mantente alerta durante la jornada de hoy.

Riqueza: Con un nuevo puesto laboral vienen nuevas responsabilidades. Acéptalas debidamente o perderás el fruto de tus esfuerzos.

Bienestar: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. Cualquier inconveniente en el que sea usada está garantizado que empeorará.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Cuidado aquellos no listos para iniciar una familia. Día excelente para los que buscan la llegada de la cigüeña.

Amor: La alegría y la emoción te desbordan ante una invitación muy esperada, pero mejor trata de ser moderado a la hora de demostrar tus sentimientos.

Riqueza: A veces abandonar no es sinónimo de algo negativo. Mucho esfuerzo y empeño en algo que no tiene futuro es en vano.

Bienestar: Que tus anteriores decisiones equivocadas no afecten tu confianza en la toma de las futuras. Sólo asegúrate de aprender de tus errores.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Busca mentalizarte positivamente con relación a tu trabajo. Esto te permitirá, al menos, ir un poco más rápido.

Amor: Brillarás con luz propia y serás el centro de las miradas y comentarios del sexo opuesto. Saca ventaja de este momento.

Riqueza: Estarás en el medio de un altercado entre tu jefe y un compañero laboral, porque te querrán usar para despedirlo. Sé diplomático.

Bienestar: Acostúmbrate a ir primero en la fila y no dependas de nadie para alcanzar tus metas. Tú eres todo lo que necesitas para llegar a la cima.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Encontrarás solución a viejos conflictos de interés personal lo que te abrirá toda una nueva gama de oportunidades.

Amor: No dejes que una relación maltrecha con los familiares de tu pareja ponga en vilo tu amor por ella. Acepta las cosas como son.

Riqueza: No te apresures en concluir tu jornada el día de hoy. Asegúrate de dejar todos tus asuntos correctamente terminados.

Bienestar: Buscarás redimir culpas recurriendo a obsequios materiales. Esto traerá aparejado incontables complicaciones. Debes ser precavido al actuar.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Tu imparcialidad se verá puesta a prueba con acontecimientos que tomarán lugar el día de hoy. Planteos nuevos en la pareja.

Amor: Día apropiado para todo tipo de presentaciones. Aprovéchalo para conocer la familia de tu pareja. Da una buena impresión.

Riqueza: Cuidado con las decisiones que tomas el día de hoy. Que tu renuencia a los problemas no te juegue una mala pasada.

Bienestar: Recuerda que uno no es enteramente responsable por su pasado. Hay experiencias destinadas a hacernos aprender. No juzgues sin antes investigar.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: La capacidad de confiar en nuestra habilidad de tomar decisiones y ser exacto en ellas depende pura y exclusivamente de nosotros.

Amor: No dejes de lado la pareja solo porque la convivencia es difícil. Busca en ti el amor necesario para continuar con este desafío.

Riqueza: Te tocará trabajar doble turno el día de hoy debido a que te será imposible terminar tu trabajo durante la mañana.

Bienestar: Te será difícil renunciar a ciertas costumbres que son propias de la vida solitaria para dar lugar a la vida en pareja. Tómate tu tiempo.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Jornada apropiada para vencer ciertas distancias y traer sensación de bienestar al hogar. Buscarás no cometer errores pasados.

Amor: Escucha lo que tu pareja tiene para decir, encontrarás solución a más de un problema si la tomas más en serio.

Riqueza: No podrás concluir con tu itinerario durante tu horario laboral por lo que deberás llevar el trabajo a tu casa el día de hoy.

Bienestar: Más allá del resultado inmediato que puedas obtener con el uso de mentiras y falsedades, el desenlace será siempre el mismo, la soledad.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: El destino te bendecirá con la suerte necesaria para un gran descubrimiento en el área emocional. Prepárate para grandes cambios.

Amor: Procura hablar con tu pareja en lugar de iniciar discusiones. Alcanzarás mejor entendimiento por parte de ella de esta manera.

Riqueza: No podrás darte el lujo de tomar un segundo de descanso. Deberás dar todo de ti para poder concluir tus proyectos.

Bienestar: Es hora de seguir adelante con tu vida. Acepta tu pasado como experiencias que te ayudarán a mejorar como persona y a no cometer los mismos errores.


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