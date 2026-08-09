Interna libertaria: del pase de factura en Casa Rosada contra Patricia Bullrich a la reaparición de Sergio Massa

El amargo trago de quitar los capítulos sobre venta de tierras a extranjeros y Manejo del Fuego para lograr la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada trajo consigo un fuerte cruce de reproches en Casa Rosada. Aunque en el plano público el oficialismo intentó maquillar el episodio como un avance, en los pasillos de Balcarce 50 admiten la derrota simbólica y exponen una fractura cada vez más expuesta en el esquema de conducción política de Karina Milei.

El fracaso parlamentario dejó al descubierto los desacuerdos de la Mesa Política, donde los conflictos del espacio y las negociaciones cruzadas terminaron por empastar la relación con los gobernadores aliados.

Interna libertaria: los efectos de la derrota parlamentaria y el resurgir de Sergio Massa en la política

En la Cámara Alta reconocen que el traspié no respondió únicamente a fallas de comunicación, sino a una lectura errónea del tablero federal. Según Infobae, hubo tres factores esenciales:

Sombra opositora: en el bloque libertario admiten que la presencia etérea, pero efectiva de Sergio Massa sobre los legisladores del PJ ayudó a coordinar la resistencia y desarmar el bloque de apoyos.

en el bloque libertario admiten que la presencia etérea, pero efectiva de sobre los legisladores del PJ ayudó a coordinar la resistencia y desarmar el bloque de apoyos. Gobernadores en retirada: mandatarios como Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca) —fundamentales en votaciones anteriores— tomaron un camino distinto al del Ejecutivo nacional.

mandatarios como (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca) —fundamentales en votaciones anteriores— tomaron un camino distinto al del Ejecutivo nacional. Mesa política desbordada: la orden de que todos los diálogos pasaran por la conducción de Diego Santilli y «Lule» Menem fracasó. «Antes negociaban tres; ahora negociamos todos y volvimos al mismo caos pero con más actores», despotricó un legislador oficialista.

Casa Rosada culpa a Patricia Bullrich y teme una interna en las PASO

Con el resultado consumado, las esquirlas del «karinismo» hicieron impacto directo sobre la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich. Cerca de la Secretaría General de la Presidencia la acusan de manejar la bancada de forma unipersonal, ocultar el rumbo de las negociaciones y acumular proyectos sin dictamen ni certezas de votos.

En el gabinete la autocrítica es feroz. “Todo lo que se habla en la Mesa Política es una mentira; ahí somos todos hipócritas”, confesó con crudeza una fuente de la primera línea presidencial, extrañando el mecanismo de interlocución previa.

Sin embargo, el dato más inquietante que empezó a circular entre los gobernadores y la cúpula libertaria no es la reaparición de Mauricio Macri, sino la posibilidad de una disputa de fondo si la Casa Rosada no logra eliminar las elecciones primarias.

“En un contexto donde el peronismo no tiene un candidato fuerte, la mayor amenaza de Milei no es Macri: es Patricia Bullrich. Si las PASO se mantienen y ella quiere competir, Javier le va a ganar, pero el riesgo de una interna está”, analizan en los despachos provinciales indica Infobae.

De cara al 26 de agosto, la Casa Rosada pretende forzar una sesión exprés para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de Inocencia Fiscal.

No obstante, en el propio bloque libertario advierten sobre el riesgo de desconectarse de la realidad social mientras el consumo no arranca: “Decime cómo le explico a un laburante que gana 900.000 pesos que lo único que tenemos para mostrarle es la derogación de la Ley del Lobizón. Sería un papelón”, graficó con acidez un operador de la mesa ejecutiva.

Con información de Infobae.