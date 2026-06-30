Dura derrota de Francisco Cerúndolo y otra jornada negativa para los argentinos en Wimbledon

(AP). Llegaba habiendo sido campeón de Queen's, pero la ilusión duró muy poco en el All England.

Lo hecho recientemente en Queen’s ilusionaban con verlo llegar a instancias decisivas, o al menos batallando con el paso de las rondas. Pero el paso del argentino Francisco Cerúndolo por la edición 2026 de Wimbledon duró apenas un suspiro.

El tenista bonaerense, 18° del mundo y mejor raqueta nacional del momento, que venía de levantar el trofeo en el certamen preparatorio, sufrió un duro simbronazo en la primera rueda cayendo fácilmente ante el español Jaume Munar (44°) por 6-1, 6-4 y 6-3.

Tras un primer set sin atenuantes para el español, Cerúndolo pareció encenderse promediando el segundo parcial. Si bien perdió el servicio en el comienzo, luego dispuso de cinco chances para empardar el marcador y estirar la definición. Sin embargo, Fran no logró concretarlas y Munar dio otro golpe sobre la mesa cerrándolo por 6-4.

El campeón de Queen´s, out en primera ronda de #Wimbledon. 💔



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Munar siguió sólido y no dio respiro al bonaerense, quien siguió batallando aunque sin poder contra la solidez de su rival. Un quiebre termpranero encaminó la victoria del español y la amargura de Cerúndolo, quien llegaba al All England motivado por el título en Queen’s y también por la rápida adaptación a los trabajos con su nuevo coach, el chileno Nicolás Massú.

De esta manera, Munar, que no había ganado ningún set en los dos torneos previos a Wimbledon en la gira sobre césped, se adueñó sin sobresaltos del pasaje a la segunda ronda, donde se medirá con el local Jacob Fearnley (159°).

Tampoco tuvo éxito Román Andrés Burruchaga (56°), hijo del otro futbolista campeóon del mundo, derrotado por el australiano Alex De Minaur, por 7-6 (5), 6-1 y 6-0; resultado previsible tratándose de un jugador que se sitúa en el 5° puesto del ranking.

TOMY TAMPOCO PUDO. ❌



🇦🇷 Etcheverry se sumó a los argentinos derrotados en #Wimbledon: cayó ante Sonego por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4) en la primera ronda. pic.twitter.com/TAN1ZWWScD — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 30, 2026

Otro que no logró sortear el debut fue el platense Tomás Etcheverry, preclasificado 29°, que no logró hacer valer su condición de favorito ante el italiano Lorenzo Sonego (69°), ganador del duelo por 6-4, 6-4, 6-7 y 7-6, en más de dos horas de partido.

El único que queda con vida en el cuadro masculino es el bonaerense Mariano Navone (38°), midiéndose ante otro italiano, aunque de gran presente, como es Flavio Cobolli, 9° del planeta.

En cuanto a la rama femenina, la rosarina Nadia Podoroska, en su regreso a un cuadro principal de Grand Slam, cayó sin atenuantes ante la ukraniana Marta Kostyuk (12°), por 6-1 y 6-2, por lo que la única representante que sigue en carrera es la marplatense Solana Sierra.