Serena Williams regresa del retiro y vuelve a jugar Wimbledon a sus 44 años

Este martes se vivirá una jornada histórica en Wimbledon. En el tercer Gran Slam de la temporada, la interminable Serena Williams volverá al All England Lawn Tenis, lugar donde obtuvo siete veces el título, y tendrá su 23° participación en el certamen.

La estadounidense regresará a la actividad profesional a sus 44 años. Tras anunciar su retiro en 2022, la norteamericana regresa 4 años después y debutará ante la australiana Maya Joint (87°), tenista ¡24 años menor que ella!

En la previa a esta vuelta, la ganadora de 39 Grand Slam en toda su carrera palpitó su regreso a las canchas: «Yo tenía la ocasión de volver a hacer lo que mejor sé hacer. Al final pensé que era algo demasiado bonito como para dejarlo pasar«.

Además, contó cuáles son sus objetivos en su regreso: «Mis expectativas son definitivamente distintas por primera vez en mi carrera. Siento que voy a disfrutar mucho volver a jugar acá«. Y recalcó que no se fija en lo logrado en su exitosa carrera: «No miro demasiado lo que he hecho. Nadie sabría que fui una atleta profesional si pasara un día conmigo en casa. Nunca pienso demasiado en lo que Venus y yo hemos hecho acá«.

La parte más emotiva de su vuelta al tenis es que volverá a jugar con su hermana Venus (46 años) en dobles tras casi 4 años. Ambas recibieron una wild card para participar en esta categoría, donde juntas obtuvieron siete títulos de Wimbledon. Tendrán un difícil comienzo ante la dupla sudamericana conformada por la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio.

Las hermanas leyenda volverán a compartir cancha en el césped londinense.

Victoria de Sierra en un lunes negativo para los argentinos

Solana Sierra protagonizó la única victoria argentina en la primera jornada de Wimbledon. La marplatense obtuvo un gran triunfo en tres sets (6-3, 5-7 y 7-5) ante la húngara Bondar salvando dos match points en contra. En la próxima ronda tendrá un difícil duelo ante la estadounidense Coco Gauff (7°).

Por otro lado, fueron todas derrotas albicelestes en el cuadro masculino. Marco Trungelliti, Camilo Ugo Carabelli (se retiró), Sebastián Báez, Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo debutaron con caídas en el tercer grande de la temporada y se despidieron rápidamente de Londres.