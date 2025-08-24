Duro golpe para Juan Román Riquelme: murió Daniel Bolotnicoff, su histórico representante

En la previa del partido de Boca ante Banfield, Juan Román Riquelme sufrió un durísimo golpe. Murió Daniel Bolotnicoff, el histórico representante del actual presidente del Xeneize y quien también supo ser el abogado de Diego Maradona. A sus 69 años, el mánager que siempre estuvo ligado al fútbol desde el otro lado de la línea de cal, perdió la vida de manera repentina y llenó de tristeza al presidente de la entidad de la Ribera.

El exagente se descompensó durante la madrugada y horas después falleció tras no poder ser reanimado. Aunque se sabía que padecía una complicada enfermedad, el trágico suceso ocurrió de manera inesperada, lo que generó una enorme sorpresa entre sus familiares y amistades más próximas.

Bolotnicoff, cercano a Maradona en los 90

Daniel Bolotnicoff también fue el defensor legal de Maradona durante la década de 1990, que empezó con muchas complicaciones durante sus últimos tiempos en Napoli y también cuando regresó a Boca durante el segundo lustro. Luego, por diferentes cuestiones, dejó de estar ligado al astro argentino y tiempo más tarde fue clave en la carrera profesional de Riquelme.

No solo se convirtió en el representante de Román, sino que también se volvió un hombre de confianza en su círculo más íntimo, como muy pocas personas lograron serlo. Por la amistad que tenían, Daniel colaboró en distintas acciones del Xeneize debido a su histórico rol y el gran conocimiento que tenía en las negociaciones.

Bolotnicoff también tuvo un fuerte vínculo con Maradona.

Otros representados por Bolotnicoff

Además de Riquelme y Maradona, Daniel Bolotnicoff también fue fundamental en las trayectorias de otros futbolistas relacionados con Boca. Es que por dar algunos ejemplos, también trabajó con jugadores como Pablo Ledesma hasta su retiro. Más acá en el tiempo supo representar a Agustín Marchesín y Lucas Janson, entre otros protagonistas del fútbol y de otros deportes.